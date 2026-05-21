Krzysztof Śmiszek skrytykował wpis Tomasza Lisa, który w opinii europsła, nie dość dobitnie skrytykował zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira. „Na tyle pana stać?” - pytał oburzony europoseł, podpowiadając dziennikarzowi szereg określeń, które, jego zdaniem, bardziej by pasowały do polityka z Izraela.
Akcja przeciw flotylli z pomocą
Lewicowego europosła i redaktora, występujących zwykle w zbliżonych rejonach politycznej sceny, poróżnił tym razem minister Ben-Gvira, o którym w ostatnich dniach zrobiło się szczególnie głośno.
Izrael przechwycił kolejny raz kilkadziesiąt propalestyńskiej flotylli z pomocą humanitarną, zmierzającej do Strefy Gazy. W wyniku akcji na morzu zatrzymano izraelskie służby zatrzymały kilkudziesięciu aktywistów z całego świata, w tym obywateli polskich.
Po zatrzymaniu, między innymi według izraelskiej organizacji praw człowieka Adalah, wojsko i funkcjonariusz zaczęli się znęcać nad działaczami niosącymi pomoc Palestyńczykom.
Część uczestników flotylli miała doznać obrażeń podczas przechwycenia. Prawnicy Adalah informowali o podejrzeniach złamanych żeber, użyciu paralizatorów oraz gumowych kul. Organizacja twierdzi również, że zatrzymani byli „poddawani molestowaniu seksualnemu i upokorzeniu”
Ben-Gvira: My tu jesteśmy panami!
Zresztą minister bezpieczeństwa sam zadbał o to, by świat dowiedział się, na ile cywilizowanym państwem jest Izrael.
Na platformie X opublikował nagranie z krótkim zapisem swojej wizyty w pomieszczeniu z zatrzymanymi wolontariuszami.
Na zdjęciach widać więc uśmiechniętego przedstawiciela rządu Izraela, który powiewa narodową flagą nad nękanymi ludźmi, wołając” „My tu jesteśmy panami!”.
Działania izraelskiego polityka ostro skrytykowali m.in. przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Przyłączyło się do nich MSZ Radosława Sikorskiego, który zwrócił się też do MSWiA z wnioskiem, aby izraelski minister miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej.
Spór Śmiszka z Lisem
Tomasz Lis uznał wprawdzie, że zachowanie Ben-Gvira było idiotyczne, ale skrytykował też decyzję polskiej dyplomacji.
Decyzja o zakazywaniu mu wjazdu do Polski groteskowa i tanio teatralna
— stwierdził.
Taka ocena oburzyła europosła Lewicy Krzysztofa Śmiszka.
Idiotyczne? Na tyle pana stać? Haniebne, obrzydliwe, psychopatyczne, makabryczne, kryminalne. To są odpowiednie słowa!
— napisał Śmiszek.
SC/X
