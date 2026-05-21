„Mamy w tej chwili ataki na dziennikarzy na różnym poziomie. Wielu ludzi na tej sali powinno się uderzyć we własne piersi i powinno sobie przypomnieć, jak się zachowuje w kontaktach z dziennikarzami, ile zniewag, ile gróźb kierowanych jest do dziennikarzy. I ta ryba gnije od głowy” - mówił Grzegorz Bierecki, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Po nalotach policji na prawicowe redakcje oraz domy opozycyjnych dziennikarzy oraz polityków, w Senacie odbyło się wysłuchanie informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat działań policji oraz podległych mu służb w zakresie tych interwencji.
Podczas dyskusji głos zabrał senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki.
Mamy do czynienia z sytuacją, która nawet dobrze, że dziś jest omawiana, bo jeszcze parę godzin temu rozmawialiśmy o ustawie antySLAPP, która ma chronić dziennikarzy przed nękaniem ich procesami sądowymi. Mamy taki rodzaj ochrony zapewnić dziennikarzom
— wskazał.
Musimy szczególną ochroną otoczyć dziennikarzy, którzy zapewniają naszej ojczyźnie wolność i demokrację. To oni są tymi, którzy stoją na straży najważniejszych kwestii, najważniejszych rzeczy. Jeśli oni będą milczeć, to skorumpowani, żądni władzy politycy będą mieli szansę sięgnięcia po władzę nad narodem. Dlatego musimy strzec dziennikarzy. Musimy dać ochronę tej czwartej władzy, która jest tak istotna do tego, aby wolność nas wszystkich była chroniona
— podkreślił.
Ataki na dziennikarzy
Polityk nie zostawił suchej nitki na rządzących i ich podejściu do opozycyjnych dziennikarzy.
A mamy w tej chwili ataki na dziennikarzy na różnym poziomie. Wielu ludzi na tej sali powinno się uderzyć we własne piersi i powinno sobie przypomnieć, jak się zachowuje w kontaktach z dziennikarzami, ile zniewag, ile gróźb kierowanych jest do dziennikarzy. I ta „ryba gnije od głowy”
— powiedział.
Zwróćcie uwagę na zachowanie najważniejszych polityków w tym kraju w stosunku do mediów reprezentujących redakcje, które zostały zaatakowane w ostatnich dniach. Mówię tutaj o redakcjach Republiki, o redakcjach wPolsce24. Musimy mówić o ochronie tych dziennikarzy, bo ich ochrona, jest ochroną naszej wolności. Zachowujcie się drodzy państwo lepiej w kontaktach z tymi dziennikarzami. Jesteście zobowiązani do udzielania im informacji, bo oni pytają was dla dobra naszych obywateli. Nasi obywatele dzięki nim uzyskują informacje potrzebne im do oceny tego, co robimy w parlamencie, czy działania, które są tu podejmowane, służą, dobru publicznemu
— zauważył.
Hejterskie grupy
Bierecki ocenił, że mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieją w Polsce zorganizowane grupy nawołujące do nienawiści, do fizycznych napaści na dziennikarzy mediów opozycyjnych.
Mówię tutaj o grupach, które występują w internecie i wspierają obecnie rządzące ugrupowania. One tworzą atmosferę, której efektem są takie działania, które można zakwalifikować jako działania o charakterze terrorystycznym. One mają zastraszyć dziennikarzy. One mają doprowadzić do tego, żeby oni się bali dociekać do prawdy i żeby się bali strzec naszej wolności
— zauważył.
A to są środowiska, które wspierają bardzo mocno polityków koalicji rządzącej, którzy zachowują się źle wobec tych dziennikarzy. A tym samym inspirują te grupy do tych napaści w internecie. Do nawoływania w internecie do nienawiści w skrajnej postaci. Bo mówimy tutaj o groźbach naruszenia zdrowia, życia. Mówimy o groźbach w stosunku do rodzin tych ludzi
— podkreślił.
Senator zwrócił uwagę, że ci, którzy dokonali tych prowokacji, wiedzieli dużo o procedurach.
I tu trzeba zadać sobie pytanie o zakres kontroli państwa polskiego nad byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych, bo ślad wschodni, który jest tu sugerowany, jest prawdopodobny
— wskazał.
Jeśli tak jest, to znaczy, że jesteśmy przedmiotem ataku i to znaczy, że ten atak jest wymierzony w coś, co jest groźne dla wschodniej grupy. Jeśli jest to atak ze wschodu, to znaczy, że zagrożenie dla tej wschodniej satrapii widziane jest w wolnych mediach, w niezależnych mediach, nie jest widziane w TVP Info
— powiedział.
Może trzeba pomyśleć panie ministrze o odpowiednich regulacjach, które dadzą państwu polskiemu narzędzia nadzoru nad tymi ludźmi, tak żeby oni nie wykorzystywali swojej wiedzy, umiejętności i kontaktów, które mają w aktualnych służbach, do tego, żeby szkodzić naszej demokracji, albo do tego, żeby budować grupy przestępcze, lub im służyć. Takie narzędzia istnieją w innych krajach. Stany Zjednoczone są takim przykładem
— dodał.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760827-nalot-na-niezalezne-media-mocne-slowa-biereckiego-do-rzadzacych
