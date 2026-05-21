Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przedstawiał dziś w Senacie informacje nt. interwencji policji w niezależnych mediach. Niestety całkowicie pominął fakt wejścia funkcjonariuszy do telewizji wPolsce24, na co zwrócił uwagę senator Wojciech Skurkiewicz z PiS. „Funkcjonariusze ponoć poszukiwali tam czegoś, kogoś kto miałby uczynić działania związane z podłożeniem ładunku wybuchowego w TVP w likwidacji przy ul. Woronicza. Jakoś to się nie składa” - powiedział Skurkiewicz.
W miniony wtorek w siedzibie telewizji wPolsce24 niespodziewanie pojawili się funkcjonariusze policji, którzy przeszukali garaż. Swoją interwencję tłumaczyli zgłoszeniem związanym z materiałami wybuchowymi. Miały one być niby podłożone nie tu, ale w TVP w likwidacji na ul. Woronicza w Warszawie. Dlaczego zatem interwencja na ul. Finlandzkiej? Według policji z tej okolicy miało ponoć pochodzić zgłoszenie. Nikt jednak nie wyjaśnił, dlaczego tę lokalizację skojarzono z siedzibą telewizji wPolsce24, a nie z innym adresem na tej ulicy.
Na pytania dotyczące wejść funkcjonariuszy policji do niezależnych telewizji, w tym wPolsce24, miał dziś odpowiadać w Senacie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie przyszedł, wysłała swojego zastępcę wiceministra Czesława Mroczka.
Mroczek przemilczał
Senator Wojciech Skurkiewicz zwrócił uwagę Mroczkowi po jego wystąpieniu, że całkowicie pominął interwencję policji w siedzibie Telewizji wPolsce24 przy ul. Finlandzkiej. A wiązała się ona z poszukiwaniem osoby, która miała niby zgłosić podłożenie materiałów wybuchowych w TVP w likwidacji. Zgłoszenie miało ponoć pochodzić z okolic ulicy Finlandzkiej.
Rozumiem, że pan skoncentrował się na jednej redakcji, TV Republik, a pragnę zwrócić uwagę, że w naszym wniosku wskazaliśmy również działania przy ul. Finlandzkiej, jeśli chodzi o redakcje wPolsce24. To panu umknęło. Z informacji, które do nas docierają, funkcjonariusze ponoć poszukiwali tam czegoś, kogoś kto miałby uczynić działania związane z podłożeniem ładunku wybuchowego w TVP w likwidacji przy ul. Woronicza. Jakoś to się nie składa. Pan pominął tę informację
— zwrócił uwagę Mroczkowi senator Skurkiewicz, ale ten na to pytanie nie udzielił żadnej informacji. Ograniczył się do wypowiadania okrągłych zdań.
Obok interwencji związanych z wyjaśnieniem sytuacji uruchamiane jest też postępowanie, by ustalić sprawców. W tej sprawie zostali zaangażowani najlepsi specjaliści policji: Centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości. Centralne biuro śledcze Policji współpracuje ze specjalistami z Komendy Stołecznej Policji
— oświadczył Mroczek i dodał, że toczy się teraz postępowanie sprawdzające poprawność postępowania policjantów we wszystkich tych interwencjach. Zaznaczył, że będzie także oddzielne postępowanie prokuratury.
koal/senat.gov
