Jacek Ż., były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską — wynika z informacji Radia ZET. Sprawa, według stacji, ma dotyczyć programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, powiązanych z funduszami unijnymi.
Śledztwo ma dotyczyć funduszy europejskich
Informację o zatrzymaniu Jacka Ż. przekazał dziennikarz Mariusz Gierszewski z Radio ZET. Jak podał, były parlamentarzysta został zatrzymany do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Europejską.
„Dwa śledztwa”
Według ustaleń dziennikarza, chodzi o dwa śledztwa.
Prokuratura Regionalna w Warszawie oddała w czerwcu 2025 r. Prokuraturze Europejskiej dwa śledztwa dot. programów NCBIR na kwotę łącznie 200 mln zł. Programy powiązane były z funduszami europejskimi. W śledztwach przesłuchiwano Adama Bielana i Jacka Ż.”
— napisał w kolejnym poście Gierszewski.
Kariera polityczna Jacka Ż.
Jacek Ż.k był posłem m.in. z ramienia Platforma Obywatelska. Należał również do środowiska politycznego Jarosław Gowin i współtworzył ugrupowania Polska Razem oraz Porozumienie.
Później związał się z Partią Republikańską kierowaną przez Adama Bielana, a do Sejmu kandydował także z list Prawo i Sprawiedliwość.
W 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ż. odszedł z resortu w 2023 roku.
SC/X/Radio Zet
