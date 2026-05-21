Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i były szef MON, napisał na platformie X, że docierają do niego niepokojące informacje na temat działań MON. „Problemy finansowe resortu są na tyle duże, że kierownictwo miało zdecydować o zabraniu kilkuset etatów z dywizji WP na potrzeby nowej jednostki, która będzie obsługiwać system antydronowy SAN”, choć system ten ma osiągnąć pełną operacyjność dopiero w 2028 r. Polityk opozycji zaznaczył, że od kierownictwa ministerstwa oczekuje „pilnych i jednoznacznych wyjaśnień”.
Choć koalicja 13 grudnia żyje teraz unijną pożyczką SAFE i tym, jak bardzo ma ona wzmocnić bezpieczeństwo Polski, nie milkną pytania wokół tego europejskiego programu. Zwłaszcza, gdy niepokojące informacje napływają w związku z projektami, które mają być w dużej mierze z SAFE sfinansowane.
B. szef MON żąda wyjaśnień
Pytania stawia m.in. opozycja. Wpis na temat niepokojących doniesień o działaniach obecnego kierownictwa MON zamieścił na portalu X Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS i były minister obrony.
Docierają do mnie informacje o bardzo niepokojących działaniach MON. Problemy finansowe resortu są na tyle duże, że kierownictwo miało zdecydować o zabraniu kilkuset etatów z dywizji WP na potrzeby nowej jednostki, która będzie obsługiwać system antydronowy SAN. Jeśli tak, to dlaczego miałoby dojść do takich zmian już teraz, skoro pełną operacyjność system SAN ma osiągnąć dopiero w 2028 roku?
— pytał polityk opozycji.
Czy resort przeanalizował, jakie skutki dla funkcjonowania dywizji WP będzie miało odebranie tych etatów? Taka decyzja doprowadzi do sytuacji, w której zabraknie żołnierzy do obsługi sprzętu zakontraktowanego jeszcze za rządów PiS i obecnie dostarczanego do Sił Zbrojnych RP!
— dodał.
Oczekuję od kierownictwa resortu pilnych i jednoznacznych wyjaśnień
— zakończył Błaszczak.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760801-dziwne-kombinacje-mon-blaszczak-zada-wyjasnien-od-resortu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.