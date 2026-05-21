Zaliczka z SAFE? Sobkowiak‑Czarnecka gubi własną narrację

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka / autor: Fratria
Pierwsze środki z unijnego mechanizmu SAFE wciąż pozostają w sferze deklaracji. Choć Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. programu, wielokrotnie zapewniała, że 15‑procentowa zaliczka (ok. 6,5 mld euro) „to kwestia godzin”, z czasem jej komunikaty zaczęły się wykluczać: od zapowiedzi - „w ciągu kilku godzin”, przez „kilka tygodni”, aż po stwierdzenie, że podpisanie umowy nie oznacza natychmiastowego uruchomienia „cyrografu na 43,7 mld euro”.

2 maja – przed podpisaniem umowy pożyczkowej SAFE – pełnomocnik rządu ds. programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że 15 proc. całej sumy może trafić do Polski od razu.

To jest kwestia godzin. To o tym rozmawialiśmy z Piotrem Serafinem. Te pieniądze już czekają

— zapewniała.

„Cyrograf na 43,7 mld euro”

Z kolei 4 maja nie podała konkretnej daty, kiedy zaliczka trafi do Polski, tylko tłumaczyła że:

Moment podpisania nie oznacza żadnego cyrografu na 43,7 mld euro z jakimś mitycznym oprocentowaniem. My otwieramy linię kredytową, czyli leżą pieniądze w Komisji Europejskiej i my wtedy, kiedy potrzebujemy, bierzemy maksymalnie do kwoty 43,7 mld euro.

Wcześniej – 24 kwietnia - Sobkowiak-Czarnecka znowu przekazała, że zgodnie z zapewnieniami Serafina, pierwsza część z mechanizmu SAFE, a więc 15-procentowa zaliczka, trafi na polskie konto w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.

Następnie dwa razy w roku (w październiku i kwietniu) Polska będzie wysyłać podsumowanie zrealizowanych projektów i na tej podstawie otrzyma kolejne transze finansowe

— wyjaśniła pełnomocnik rządu ds. programu SAFE.

Z kolei jak informowała 21 kwietnia, „pierwsze środki z unijnego mechanizmu SAFE mogą trafić do Polski w ciągu kilku tygodni”.

Kiedy podpisano SAFE?

Przypomnijmy, 8 maja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański w obecności premiera Donalda Tuska podpisali z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE, która zatwierdzona została jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. W ramach SAFE Polsce przysługuje 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

PAP/wPolityce/tt

