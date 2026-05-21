Były premier Mateusz Morawiecki podzielił się na Tik Toku zabawną przeróbką zdjęcia z udzielonego przez niego wczoraj wywiadu. „Internauci postanowili trochę ‘ulepszyć’ zdjęcie z tej rozmowy… i muszę przyznać, uśmiałem się nieźle! Nawet AI jest przeciwko Tuskowi!” - napisał polityk w opisie rolki, na której występuje w roli… didżeja.
Wczoraj przez Warszawę przeszedł marsz „Razem dla Polski i Polaków” organizowany przez NSZZ „Solidarność” i odbywający się pod patronatem medialnym Telewizji wPolsce24. Nie zabrakło na nim także innych niezależnych mediów oraz polityków opozycji.
Były premier… didżejem?
Były premier Mateusz Morawiecki przed marszem udzielił wywiadu Radiu Wnet. Później, na Tik Toku, pochwalił się przeróbką zdjęcia ilustrującego tę rozmowę w mediach społecznościowych. I to dość nietypową przeróbką. Polityk występuje tu bowiem jako didżej.
Kto nie skacze, ten za Tuskiem - trzy, dwa, jeden, góra!
— skanduje do mikrofonu stojąca za didżejską konsoletą postać Morawieckiego przerobiona przy użyciu AI. W tle widać ludzi zgromadzonych na Pl. Zamkowym w Warszawie, czyli w punkcie zbiórki, skąd ruszył wczorajszy marsz.
Dziś przed manifestacją udzielałem wywiadu w Radiu Wnet. Internauci postanowili trochę „ulepszyć” zdjęcie z tej rozmowy… i muszę przyznać, uśmiałem się nieźle! Nawet AI jest przeciwko Tuskowi!
— napisał były premier w opisie rolki na Tik Toku.
Przeróbkę udostępnił na portalu X m.in. Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Przyznaje, ze takiego contentu ze strony byłego Premiera Mateusza Morawieckiego to się nie spodziewałem, ale na target TikToka bardzo zacny
— napisał aktywista.
