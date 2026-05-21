Pod koniec ubiegłego roku został zamordowany polsko-brytyjski student Henry Nowak. W trakcie toczącego się już procesu o morderstwo przed sądem w Southampton, przedstawiane zostało jako dowód w sprawie przerażające nagranie z telefonu ofiary, który zarejestrował zachowanie napastnika. Nie to jednak najbardziej bulwersuje opinię publiczną. Chodzi o zachowanie funkcjonariuszy policji, którzy zamiast udzielić szybkiej pomocy, skuli kajdankami ofiarę. Do sprawy odniósł się Elon Musk, wytykając brytyjskiemu systemowi „niesprawiedliwe podwójne standardy”.
18-letni student pierwszego roku rachunkowości i finansów Henry Nowak zginął w grudniu ubiegłego roku, ugodzony nożem w klatkę piersiową. Gdy na miejsce przyjechała wezwana przez świadków policja, napastnik oskarżył polsko-brytyjskiego studenta o rasizm. Funkcjonariusze, zamiast udzielić pomocy zakrwawionemu i błagającemu o pomoc mężczyźnie. skuli go kajdankami. Dopiero kiedy stracił przytomność, przystąpiono do reanimacji, ale było już za późno. Zmarł na miejscu kilka minut później. Śmierć 18-letniego Henry’ego Nowaka wstrząsnęła nie tylko Wielką Brytanią.
Okazuje się, że nastolatek przesyłał znajomym filmy na Snapchacie i to właśnie jego telefon zarejestrował moment spotkania z 23-letnim napastnikiem, który miał otwarcie paradować z 21-centymetrowym nożem.
Wstrząsające nagrania
W trakcie toczącego się już procesu o morderstwo przed sądem w Southampton pojawiają się przerażające nagrania z telefonu ofiary. Nagranie zamordowanego studenta odtworzono w sądzie. Słychać wymianę zdań między nim a jego oprawcą.
Jesteś złym człowiekiem, powiedz to
— Nowak mówi do napastnika.
Jestem złym człowiekiem
— odpowiada napastnik. Chwilę później nagranie się kończy, a Henry zostaje pchnięty nożem w klatkę piersiową. Zmarł w wyniku odniesionych ran. Szokującym szczegółem sprawy jest właśnie zachowanie funkcjonariuszy, którzy - zamiast udzielić natycchmiastowej pomocy ofierze - wpierw ją skuli. Dopiero kiedy Henry stracił przytomność, przystąpiono do nieskutecznej reanimacji. Do sprawy odniósł się Elon Musk, wytykając brytyjskiemu systemowi „niesprawiedliwe podwójne standardy”.
W sprawie George’a Floyda odbyły się masowe międzynarodowe protesty, a zaangażowani policjanci zostali surowo ukarani długimi wyrokami więzienia. Tymczasem policjanci odpowiedzialni tutaj nawet nie stracili pracy! Niewiarygodnie niesprawiedliwe podwójne standardy!
— napisał Musk na platformie X.
Napastnik nie przyznaje się do morderstwa
Zabójca Henry’ego Nowaka twierdzi, że działał w obronie własnej po tym, jak rzekomo padł ofiarą rasistowskich wyzwisk. Prokuratura podkreśla jednak, że po zadaniu ciosów oskarżony agresywnie gonił ranną ofiarę, a zamiast wezwać pomoc, oskarżał Nowaka o bycie pijanym i rasistą.
W sprawę zamieszana jest również matka oskarżonego. 53-latka jest oskarżona o pomaganie sprawcy poprzez wyniesienie narzędzia zbrodni z miejsca zdarzenia. Nóż został później odnaleziony przez policję w ich wspólnym domu.
koal/BBC/wPolsce24
