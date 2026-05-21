Wiceminister od Żurka "wygadał się" w sprawie Ziobry? Skandaliczna wypowiedź w neo-TVP!

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur / autor: Fratria
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur / autor: Fratria

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur „niechcący” udowodnił, że były szef MS Zbigniew Ziobro najwyraźniej rzeczywiście nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia. „Jako sędzia z 27-letnim stażem nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie nie robili wszystkiego, aby doprowadzić Ziobrę przed wymiar sprawiedliwości” - powiedział Mazur na antenie TVP w likwidacji. Adwokat Bartosz Lewandowski dostrzega w tym polityczny nacisk na sędziów, którzy będą orzekać w sprawie Zbigniewa Ziobry.

Po zmianie władzy na Węgrzech rząd Donalda Tuska i podległe mu służby oraz wymiar sprawiedliwości nieustannie prężą muskuły w sprawie „dopadnięcia” byłych ministrów: Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Przykładem jest poniższa wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura.

Czytaj także

Sędzia z 27-letnim stażem myli zadania wynikające z tego urzędu?

Jako sędzia z 27-letnim stażem nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie nie robili wszystkiego, aby doprowadzić Ziobrę przed wymiar sprawiedliwości

— stwierdził Mazur na antenie TVP Info w likwidacji.

Pomijając już fakt, że jako sędzia z 27-letnim stażem, wiceminister powinien wiedzieć, jaka jest rola procesowa sędziego i że akurat „doprowadzanie przed wymiar sprawiedliwości” do niej nie należy, warto zastanowić się też, co oznacza ta wypowiedź nie tylko dla byłych ministrów korzystających z zagranicznego azylu politycznego, ale być może także dla każdego z nas, kto stanie kiedyś przed wymiarem sprawiedliwości.

Lewandowski: Skandaliczna wypowiedź, która stanowi polityczny nacisk

W ocenie mecenasa Bartosza Lewandowskiego, można dopatrywać się tu politycznych nacisków na sędziów, którzy będą orzekać w sprawie Zbigniewa Ziobry.

To jest skandaliczna wypowiedz wiceministra w rządzie Donalda Tuska, która stanowi polityczny nacisk na sędziów orzekających w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sędzia ma rozpoznać sprawę bezstronnie i na podstawie dowodów oraz prawa, w nie oczekiwań pana ministra Waldemara Żurka czy Dariusza Mazura

— przypomniał adwokat we wpisie na platformie X.

Właśnie po raz kolejny formułowane są w sprawie oczekiwania określonych rozstrzygnięć sądowych, co właśnie świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i inne osoby nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce

— ocenił Lewandowski.

Czytaj także

X/TVP Info/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych