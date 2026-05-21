Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur „niechcący” udowodnił, że były szef MS Zbigniew Ziobro najwyraźniej rzeczywiście nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia. „Jako sędzia z 27-letnim stażem nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie nie robili wszystkiego, aby doprowadzić Ziobrę przed wymiar sprawiedliwości” - powiedział Mazur na antenie TVP w likwidacji. Adwokat Bartosz Lewandowski dostrzega w tym polityczny nacisk na sędziów, którzy będą orzekać w sprawie Zbigniewa Ziobry.
Po zmianie władzy na Węgrzech rząd Donalda Tuska i podległe mu służby oraz wymiar sprawiedliwości nieustannie prężą muskuły w sprawie „dopadnięcia” byłych ministrów: Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Przykładem jest poniższa wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura.
Sędzia z 27-letnim stażem myli zadania wynikające z tego urzędu?
Jako sędzia z 27-letnim stażem nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie nie robili wszystkiego, aby doprowadzić Ziobrę przed wymiar sprawiedliwości
— stwierdził Mazur na antenie TVP Info w likwidacji.
Pomijając już fakt, że jako sędzia z 27-letnim stażem, wiceminister powinien wiedzieć, jaka jest rola procesowa sędziego i że akurat „doprowadzanie przed wymiar sprawiedliwości” do niej nie należy, warto zastanowić się też, co oznacza ta wypowiedź nie tylko dla byłych ministrów korzystających z zagranicznego azylu politycznego, ale być może także dla każdego z nas, kto stanie kiedyś przed wymiarem sprawiedliwości.
Lewandowski: Skandaliczna wypowiedź, która stanowi polityczny nacisk
W ocenie mecenasa Bartosza Lewandowskiego, można dopatrywać się tu politycznych nacisków na sędziów, którzy będą orzekać w sprawie Zbigniewa Ziobry.
To jest skandaliczna wypowiedz wiceministra w rządzie Donalda Tuska, która stanowi polityczny nacisk na sędziów orzekających w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sędzia ma rozpoznać sprawę bezstronnie i na podstawie dowodów oraz prawa, w nie oczekiwań pana ministra Waldemara Żurka czy Dariusza Mazura
— przypomniał adwokat we wpisie na platformie X.
Właśnie po raz kolejny formułowane są w sprawie oczekiwania określonych rozstrzygnięć sądowych, co właśnie świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i inne osoby nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce
— ocenił Lewandowski.
