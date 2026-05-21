Starcie Arłukowicza z Sasinem i Cieszyńskim. "Spójrz w lusterko"

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz i posłowie PiS Jacek Sasin oraz Janusz Cieszyński. / autor: Fratria
Europoseł KO Bartosz Arłukowicz próbuje odwracać uwagę od katastrofy jaka ma miejsce w służbie zdrowia. „Moraliści z PIS! W sprawie Lenza mieliście tyle do powiedzenia. Czyli już mąż posłanki PIS kasę ze szpitala ciągnąć to wszystko Ok tak?” - napisał na X były minister zdrowia. „Przyjął wygodną rolę recenzenta z wygodnego fotela w Brukseli. Z historyjkami za 4 k netto. Stracił pan kontakt z rzeczywistością” - odpowiedział mu b. wicepremier Jacek Sasin z PiS.

Bartosz Arłukowicz z KO stanął w obronie Tomasza Lenza, wyrzuconego z partii za prywatę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Były minister zdrowia podał informację, że w szpitalu w Chełmie, który ma 110 mln zł długu i przekłada zabiegi chorych, znalazł się etat dla męża posłanki Moniki Pawłowskiej. Miał dostać pracę bez konkursu za 4 tys. zł netto.

Halo! Moraliści z PIS! W sprawie Lenza mieliście tyle do powiedzenia. Czyli już mąż posłanki PIS kasę ze szpitala ciągnąć to wszystko Ok tak? No panowie Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin, no i zawsze gotowy do komentarza Janusz Cieszyński. To u pana w mieście. W Chełmie

— napisał na X europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

Arłukowicz skupiając się na personaliach zapomniał o rzeczy najważniejszej, pogłębiającej się zapaści służby zdrowia, za którą odpowiada obecny rząd. Przypomniał mu to poseł Jacek Sasin z PiS.

System ochrony zdrowia wali się pod waszymi rządami. Pan, jako były minister zdrowia u Tuska, przyjął wygodną rolę recenzenta z wygodnego fotela w Brukseli. Z historyjkami za 4 k netto. Stracił pan kontakt z rzeczywistością

— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Jacek Sasin.

Kolejki śmierci

Na wpis byłego ministra zdrowia Arłukowicza z KO odpowiedział także wezwany do tablicy poseł PiS Janusz Cieszyński. Przypomniał przypadek dyrektora ds. administracyjnych szpitala w Knurowie, który miał wparować na izbę przyjęć i zabrać aparat EKG z jednego z oddziałów. Następnie miał wsiąść ze sprzętem do karetki pogotowia i odjechać nią, nie informując o niczym personelu medycznego. Według podanej przez Cieszyńskiego informacji po pewnym czasie dyrektor miał wrócić z pacjentką oraz dwoma członkami jej rodziny.

Bartek, u Was trzydziestolatek został… dyrektorem ds. administracyjnych szpitala w Knurowie. Tak bardzo chciał się wykazać, że porwał karetkę pogotowia.

Ogólnie przegląd kadr bym na Twym miejscu zaczynał od lusterka

— odpowiedział Arłukowiczowi na X poseł Janusz Cieszyński z PiS.

Później Cieszyński przypominał Arłukowiczowi także o tym, że zgodnie z polityką resortu zdrowia i NFZ szpitale musiały radykalnie ograniczyć w  tym roku badania diagnostyczne.

Pamiętacie jak Bartek Arłukowicz wspólnie z Czuchnowskim kręcili aferę w sprawie pytań, które wysłałem do szpitali w sprawie diagnostyki obrazowej?

Wiedzieli, że na podstawie odpowiedzi powstaną takie raporty jak Instytutu Sobieskiego. A dane mówią wprost: ponad połowa szpitali ograniczyła przyjęcia, a za nieudolność Ministerstwa Zdrowia płacą swoim zdrowiem pacjenci

— napisał poseł PiS Cieszyński.

