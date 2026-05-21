Gdzie tęczowe "małżeństwa" miałyby się rozwieść? "Ministra" nie wie. "Zaskoczył mnie pan tym pytaniem"

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula (Lewica) / autor: PAP/Adam Warżawa
Ministra” ds. równości Katarzyna Kotula cieszy się z wyroku NSA ws. transkrypcji aktu „małżeństwa” par jednopłciowych. Ale gdzie takie tęczowe pary miałyby się rozwieść? To ciekawe, ale i ważne pytanie przerosło przedstawicielkę Lewicy.

Homomałżeństwa” i wyrok NSA

Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu. W ubiegłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został – jako pierwszy akt tzw. małżeństwa jednopłciowego w Polsce – przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji.

Problematyczne pytanie

Zachwycona jest tym oczywiście „ministra” ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy, która w Radiu Zet przekonywała, że na transkrypcję może czekać ok. 2 tys. par.

Tymczasem dziennikarz zadał pytania, które całkowicie wybiło Kotulę i obnażyło, z czym mamy do czynienia.

Czy po transkrypcji taka para może być nazywana małżeństwem czy nie?

— zapytał Marcin Zaborski.

Oczywiście, że tak. No przecież to jest małżeństwo

— odparła pewna siebie „ministra”.

Czy pary jednopłciowe po transkrypcji mogą rozwieść się w Polsce?

— dodał prowadzący.

Myślę, że tak. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem

— stwierdziła przedstawicielka Lewicy.

Jak? To proszę pomyśleć jak

— drążył temat dziennikarz.

Hm. Na zasadzie zwyczajnej, prywatne prawo międzynarodowe to reguluje

— padło.

Ale gdzie mają to zrobić? Zawarli związek małżeński w Niemczech, mogą w Polsce to zrobić? Nie muszą jechać do Niemiec, żeby się rozwieść?

— pytał dalej dziennikarz.

Według mnie tak, ale powiem panu szczerze, że nie zastanawiałam się…

— odparła szczerze Kotula.

Gdzie mają pójść? Do notariusza, do sądu? Do którego sądu? Naprawdę pani tego nie rozważała? To jest jedna z kluczowych rzeczy

— dodał prowadzący.

Ale zaraz. Ale dlatego, że pan redaktor wychodzi z założenia, że wszyscy się będą rozwodzić? To nie chodzi o to, że nie ma na to pomysłu. Te małżeństwa są po prostu małżeństwami. Według polskiego prawa

— kluczyła wciąż „ministra”.

olnk/Radio Zet/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

