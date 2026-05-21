"Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli". Pierwszy komentarz z Pałacu Prezydenckiego

Posiedzenie Senatu i wpis szefa gabinetu prezydenta w serwisie X / autor: Fratria/X
Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum ws. Zielonego Ładu. Jak zareagowała Kancelaria Prezydenta? W sieci pojawiły się jednoznaczny wpis ministra Pawła Szefernakera. „To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki” - zaznaczył.

Senat przeciw referendum

Na początku maja prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie 27 września br. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zgodnie z prawem to senatorowie muszą wyrazić zgodę na zarządzenie referendum.

Ostatecznie wczoraj Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Reakcja Pałacu Prezydenckiego

Później pojawił się pierwszy komentarz Pałacu Prezydenckiego.

Senat odrzucił wniosek Prezydenta o referendum ws. Zielonego Ładu. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki

— napisał w serwisie X szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy

— dodał minister.

Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy”

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podczas przemówienia w Senacie w ramach dyskusji nad wnioskiem (trwała pięć godzin!) powiedział, że prezydent, kierując wniosek o przeprowadzenie referendum, sięga po instrument, który jest najwyższym w demokracji, „po bezpośredni głos ludu”.

Energia jest fundamentem życia gospodarczego i społecznego. To jest jasne, że jak będą rosnąć ceny energii, będą rosnąć koszt wszystkiego. Dlatego skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy (…) i właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom

— argumentował.

Szef gabinetu prezydenta - cytując analizę Banku PKO - zaznaczył, że wdrożenie unijnego pakietu Fit for 55, którego głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE, „może kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro do 2030 roku”.

To jest 35 lat funkcjonowania programu 800 plus

— dodał.

Do 2040 roku Polska może zostać zmuszona do wydania nawet 3,5 biliona złotych na realizację polityki klimatycznej. Pytanie, czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? Ma prawo. Dlatego ten wniosek prezydenta Karola Nawrockiego do Senatu

— podkreślił wówczas Szefernaker.

