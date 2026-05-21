Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum ws. Zielonego Ładu. Jak zareagowała Kancelaria Prezydenta? W sieci pojawiły się jednoznaczny wpis ministra Pawła Szefernakera. „To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki” - zaznaczył.
Senat przeciw referendum
Na początku maja prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie 27 września br. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zgodnie z prawem to senatorowie muszą wyrazić zgodę na zarządzenie referendum.
Ostatecznie wczoraj Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, od głosu wstrzymała się 1 osoba.
Czytaj także
Reakcja Pałacu Prezydenckiego
Później pojawił się pierwszy komentarz Pałacu Prezydenckiego.
Senat odrzucił wniosek Prezydenta o referendum ws. Zielonego Ładu. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki
— napisał w serwisie X szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy
— dodał minister.
„Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy”
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podczas przemówienia w Senacie w ramach dyskusji nad wnioskiem (trwała pięć godzin!) powiedział, że prezydent, kierując wniosek o przeprowadzenie referendum, sięga po instrument, który jest najwyższym w demokracji, „po bezpośredni głos ludu”.
Energia jest fundamentem życia gospodarczego i społecznego. To jest jasne, że jak będą rosnąć ceny energii, będą rosnąć koszt wszystkiego. Dlatego skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy (…) i właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom
— argumentował.
Szef gabinetu prezydenta - cytując analizę Banku PKO - zaznaczył, że wdrożenie unijnego pakietu Fit for 55, którego głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE, „może kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro do 2030 roku”.
To jest 35 lat funkcjonowania programu 800 plus
— dodał.
Do 2040 roku Polska może zostać zmuszona do wydania nawet 3,5 biliona złotych na realizację polityki klimatycznej. Pytanie, czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? Ma prawo. Dlatego ten wniosek prezydenta Karola Nawrockiego do Senatu
— podkreślił wówczas Szefernaker.
Czytaj także
olnk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760761-nie-mozna-uciszyc-obywateli-pierwszy-komentarz-z-palacu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.