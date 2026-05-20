Relacje polsko-węgierskie, wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych — były tematami spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i szefa węgierskiego rządu Petera Magyara.
Politycy spotkali się w Belwederze; wcześniej Magyar, który od wtorku przebywa z wizytą w Polsce, spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem.
Peter Magyar pytany wieczorem o to, jak przebiegło jego spotkanie z Nawrockim — który nie poparł go w trakcie węgierskiej kampanii wyborczej — odparł, że zgodził się z prezydentem Polski, iż „historia nie mówi nam o Viktorze Orbanie, o Karolu Nawrockim, czy nawet o papieżu Janie Pawle II, tylko o przyjaźni pomiędzy naszymi narodami”.
Myślę, że każdy z przywódców zagranicznych ma prawo decydować, kogo popiera. Przykładowo (prezydent USA) Donald Trump popierał całkiem otwarcie Viktora Orbana, ale mogę też powiedzieć o premierze Serbii, Turcji, Izraela. Myślę, że to nie jest problem. W polityce nie ma przyjaźni, zwłaszcza w polityce międzynarodowej
— powiedział w rozmowie z TVP Info w likwidacji.
Jak przekazała po spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP, głównymi tematami spotkania Nawrockiego i Magyara były relacje polsko–węgierskie, w tym współpraca gospodarcza, a także wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.
Ponadto omówiono kwestie bezpieczeństwa regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza
— podała na X KPRP.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w rozmowie z Polsat News, że spotkanie było bardzo pragmatyczne, treściwe i potwierdziło dobre relacje pomiędzy oboma narodami. Ocenił, że Magyar nie chce wchodzić w wewnętrzne spory w Polsce. Przydacz przekazał, że rozmowy dotyczyły też agresywnej polityki Rosji oraz przyszłości Europy. Prezydencki minister ocenił, że Magyar „nie jest tak naiwny politycznie, jak Donald Tusk, jeśli chodzi o politykę wewnątrz UE”, szczególnie w kwestii polityki klimatycznej czy migracyjnej Unii.
Ponadto — przekazał Przydacz — rozmowy dotyczyły też odblokowania środków z European Peace Facility, współpracy w regionie Trójmorza na czym, jak zaznaczył, Nawrockiemu bardzo zależy oraz spraw energetycznych, w tym, jak mówił „odcięcia rosyjskich linków” w zakresie energetyki.
W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
Środa to drugi dzień wizyty premiera Węgier w Polsce. We wtorek szef węgierskiego rządu odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel.
Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Magyara po zaprzysiężeniu na premiera, które odbyło się 9 maja. Jego ugrupowanie TISZA zwyciężyło w kwietniowych wyborach parlamentarnych, władzę po 16 latach stracił wówczas Viktor Orban.
Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa. Dodał, że wysoka frekwencja i uzyskany przez Magyara wynik dają jemu i ugrupowaniu TISZA silny mandat społeczny. Prezydent wyraził wówczas nadzieję, że zostaną zachowane dobre tradycje relacji polsko-węgierskich.
kk/PAP
