Magyar musiał rozczarować TVP Info. Nie skrytykował prezydenta Nawrockiego. "Myślę, że to nie jest problem"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: KPRP/Mikołaj Bujak
autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Relacje polsko-węgierskie, wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych — były tematami spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i szefa węgierskiego rządu Petera Magyara.

Politycy spotkali się w Belwederze; wcześniej Magyar, który od wtorku przebywa z wizytą w Polsce, spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem.

Peter Magyar pytany wieczorem o to, jak przebiegło jego spotkanie z Nawrockim — który nie poparł go w trakcie węgierskiej kampanii wyborczej — odparł, że zgodził się z prezydentem Polski, iż „historia nie mówi nam o Viktorze Orbanie, o Karolu Nawrockim, czy nawet o papieżu Janie Pawle II, tylko o przyjaźni pomiędzy naszymi narodami”.

Myślę, że każdy z przywódców zagranicznych ma prawo decydować, kogo popiera. Przykładowo (prezydent USA) Donald Trump popierał całkiem otwarcie Viktora Orbana, ale mogę też powiedzieć o premierze Serbii, Turcji, Izraela. Myślę, że to nie jest problem. W polityce nie ma przyjaźni, zwłaszcza w polityce międzynarodowej

— powiedział w rozmowie z TVP Info w likwidacji.

Jak przekazała po spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP, głównymi tematami spotkania Nawrockiego i Magyara były relacje polsko–węgierskie, w tym współpraca gospodarcza, a także wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.

Ponadto omówiono kwestie bezpieczeństwa regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza

— podała na X KPRP.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w rozmowie z Polsat News, że spotkanie było bardzo pragmatyczne, treściwe i potwierdziło dobre relacje pomiędzy oboma narodami. Ocenił, że Magyar nie chce wchodzić w wewnętrzne spory w Polsce. Przydacz przekazał, że rozmowy dotyczyły też agresywnej polityki Rosji oraz przyszłości Europy. Prezydencki minister ocenił, że Magyar „nie jest tak naiwny politycznie, jak Donald Tusk, jeśli chodzi o politykę wewnątrz UE”, szczególnie w kwestii polityki klimatycznej czy migracyjnej Unii.

Ponadto — przekazał Przydacz — rozmowy dotyczyły też odblokowania środków z European Peace Facility, współpracy w regionie Trójmorza na czym, jak zaznaczył, Nawrockiemu bardzo zależy oraz spraw energetycznych, w tym, jak mówił „odcięcia rosyjskich linków” w zakresie energetyki.

W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Środa to drugi dzień wizyty premiera Węgier w Polsce. We wtorek szef węgierskiego rządu odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel.

Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Magyara po zaprzysiężeniu na premiera, które odbyło się 9 maja. Jego ugrupowanie TISZA zwyciężyło w kwietniowych wyborach parlamentarnych, władzę po 16 latach stracił wówczas Viktor Orban.

Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa. Dodał, że wysoka frekwencja i uzyskany przez Magyara wynik dają jemu i ugrupowaniu TISZA silny mandat społeczny. Prezydent wyraził wówczas nadzieję, że zostaną zachowane dobre tradycje relacji polsko-węgierskich.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych