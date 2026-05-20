Dziś ulicami Warszawy przeszedł organizowany przez „Solidarność” antyrządowy marsz pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Okazał się on ogromnym sukcesem frekwencyjnym. „Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa” - napisał po marszu prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizował uczestników dzisiejszego marszu do dalszej walki o to, by w 2027 roku odsunąć koalicje Donalda Tuska od władzy.
Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi. Gratulacje dla „Solidarności” i Piotra Dudy. Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa
— napisał na X Jarosław Kaczyński.
„Nigdy nie grzeszyli szczerością, a tu proszę”
W innym wpisie lider PiS zwrócił uwagę na niedawny tekst niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w którym przyznano, że obecny rząd nie spełnił oczekiwań Niemców w sprawie rzekomego wprowadzenia praworządności.
Wypłata wstrzymanych środków unijnych była wprawdzie znakiem nowego początku dla nowego rządu, ale okazała się pochopna
— podkreślił w swoim tekście Stefan Locke.
Do tego właśnie artykułu odniósł się prezes PiS.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” wyłożył kawę na ławę: praworządność to w istocie proniemieckość. Zdaniem Niemców przywracanie praworządności, tak jak oni ją rozumieją, Tuskowi nie wyszło… Zgodnie z ich oczekiwaniami partie odrzucające niemiecką dominację miały w Polsce zostać zlikwidowane, a one wciąż istnieją… Nigdy nie grzeszyli szczerością, a tu proszę. Czuć zniecierpliwienie mocodawców Tuska
— ocenił prezes PiS.
