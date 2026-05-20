Wielki marsz w Warszawie, źli Niemcy. Prezes PiS podsumował kłopoty Tuska. "Czuć zniecierpliwienie"

autor: Fratria/PAP/Radek Pietruszka
Dziś ulicami Warszawy przeszedł organizowany przez „Solidarność” antyrządowy marsz pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Okazał się on ogromnym sukcesem frekwencyjnym. „Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa” - napisał po marszu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizował uczestników dzisiejszego marszu do dalszej walki o to, by w 2027 roku odsunąć koalicje Donalda Tuska od władzy.

Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi. Gratulacje dla „Solidarności” i Piotra Dudy. Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa

— napisał na X Jarosław Kaczyński.

Nigdy nie grzeszyli szczerością, a tu proszę”

W innym wpisie lider PiS zwrócił uwagę na niedawny tekst niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w którym przyznano, że obecny rząd nie spełnił oczekiwań Niemców w sprawie rzekomego wprowadzenia praworządności.

Wypłata wstrzymanych środków unijnych była wprawdzie znakiem nowego początku dla nowego rządu, ale okazała się pochopna

— podkreślił w swoim tekście Stefan Locke.

Do tego właśnie artykułu odniósł się prezes PiS.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” wyłożył kawę na ławę: praworządność to w istocie proniemieckość. Zdaniem Niemców przywracanie praworządności, tak jak oni ją rozumieją, Tuskowi nie wyszło… Zgodnie z ich oczekiwaniami partie odrzucające niemiecką dominację miały w Polsce zostać zlikwidowane, a one wciąż istnieją… Nigdy nie grzeszyli szczerością, a tu proszę. Czuć zniecierpliwienie mocodawców Tuska

— ocenił prezes PiS.

tkwl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

