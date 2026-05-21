KOMENTARZE

Minister z KO życzy obecnej władzy przegranej?! Wrzucił zdjęcie Tuska z Magyarem, ale to nie wszystko. "Skąd ta samokrytyka?"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Adam Warżawa/X
autor: PAP/Adam Warżawa/X

Premier Węgier Peter Magyar odwiedził dziś Polskę - to jego pierwsza wizyta zagraniczna w tej roli - gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Wiceminister infrastruktury z KO Arkadiusz Marchewka pochwalił się na platformie X zdjęciem ze spotkania obu premierów, ale… dodał do niego opis bardzo niefortunny dla opcji rządzącej.

Węgry 2026, Polska 2027

— napisał krótko na platformie X Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, dołączając do wpisu zdjęcie Donalda TuskaPetera Magyara z towarzyszącymi im politykami, wśród nich jest sam Marchewka.

Najprawdopodobniej polityk KO nie do końca był świadomy, co przed chwilą zrobił. Przypomnijmy - w 2026 roku miały miejsce wybory parlamentarne na Węgrzech, w których to partia Fidesz Viktora Orbana po wielu latach rządzenia przegrała wybory z Tiszą Petera Magyara i ten przejął władzę. Z kolei w Polsce rządzi obecnie koalicja pod przewodnictwem Donalda Tuska - czy Marchewka chciałby, aby w Polsce stało się to, co na Węgrzech, czyli by opozycja w wyborach parlamentarnych w 2027 roku przejęła władzę?

Fala komentarzy

Wielu internautów uświadomiło Marchewke, co - najpewniej niechcący - zasugerował w swoim wpisie.

Byku, Ty rozumiesz co tu zasugerowałeś?

— zapytał Kazik, użytkownik X.

Tak, w 2027 pogonimy łamiący demokrację, prorosyjski reżim

— napisał Tomasz Gapiński, użytkownik X.

Dokładnie. Skoro oni dali radę obalić populistów mimo tej całej rządowej propagandy w mediach, to my też damy

— zaznaczył Łukasz Bonzel, użytkownik X.

Zgadzam się Panie Ministrze. Zmiana rządów w Polsce potrzebna. Zastanawiam się jednak skąd ta samokrytyka?

— zapytał Rafał Kubowicz, prezes oddziału Nowej Nadziei w Szczecinie.

Czyli w 2027! Zmiana premiera i rządu? Bardzo dobrze

— napisał Marek, użytkownik X.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych