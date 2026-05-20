Telewizja Republika założyła swoje Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Stacja zachęca widzów, by do niego wstępować. Była europoseł PiS Beata Mazurek zasugerowała na platformie X, że ten krok może być wstępem do założenia nowej partii politycznej.
Działamy na rzecz pluralizmu medialnego, wolności słowa i nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na tradycyjnych wartościach kulturowych. Łączymy ludzi, którzy chcą realnie wspierać niezależne dziennikarstwo i jednocześnie korzystać z usług oferowanych w ramach członkostwa
— tak Telewizja Republika przedstawiła to, czym ma się zajmować nowe stowarzyszenie. Jednak zdaniem byłej europoseł PiS Beaty Mazurek to stowarzyszenie może być krokiem w kierunku założenia nowej partii politycznej.
Stowarzyszenie Przyjaciół Telewizji Republika z siedzibą w Chełmie zarejestrowane. Mają tv, radio, gazetę, fundacje i kluby. Kolejnym krokiem założenie partii? Miałoby to sens. Czas pokaże
— napisała na platformie X Beata Mazurek.
„Tu widać problem z czytania ze zrozumieniem”
Polityk PiS proponuje powstanie partii z Telewizji Republika
— skomentowała powyższy wpis Joanna Miziołek, dziennikarka Polsat News.
Jeśli dziennikarstwo polega dziś na wkładaniu ludziom w usta rzeczy, których nie powiedzieli, to później nie dziwcie się, że zaufanie do mediów leży i kwiczy. Tu widać problem z czytania ze zrozumieniem, albo celowe wprowadzanie fermentu — trzeciej opcji nie widzę
— odparła Mazurek.
tkwl/X/tvrepublika.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760751-zaskakujacy-wpis-mazurek-kolejnym-krokiem-zalozenie-partii
