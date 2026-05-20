Szczere wyznanie Hołowni! "Nie powinienem był ich słuchać, to pierworodny grzech"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

W Polsce 2050 doszło do rozłamu po tym, jak nagle założyciel tej partii Szymon Hołownia poinformował o tym, że nie będzie już startował w wyborach na jej przewodniczącego. Teraz Hołownia przyznał, że jego decyzja była błędem. Co więcej, nie ukrywał, że koledzy i koleżanki namawiali go, by zrezygnował.

Zapłaciłem cenę swojego zdrowia, dużo różnych wyzwań, po ludzku zabrakło mi siły, żeby spiąć wszystkie procesy, które trzeba było w partii spiąć

— mówił Szymon Hołownia w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim (na kanale YouTube Rymanowski Live), mówiąc o kulisach swojej decyzji o niestartowaniu na przewodniczącego Polski 2050.

Byłem za słaby, żeby się z tym zmierzyć. Za słaby fizycznie, było leczenie, nie byłem w stanie. Prosiłem, żeby dali mi trochę czasu, mówiłem, że ja wrócę. Ale te procesy zaszły daleko

— dodał.

Hołownia przyznał, że koleżanki i koledzy z partii naciskali na niego, by zrezygnował z przewodniczenia partii. Teraz Hołownia przyznał, że to był błąd,

Nie powinienem był ich słuchać, to pierworodny grzech, który potem skutkował trwaniem w tej decyzji

— mówił.

Rozłam w Polsce 2050

Warto przypomnieć, że odejście Hołowni faktycznie zakończyło się fatalnie dla Polski 2050. W partii doszło do walki między frakcją skupioną wokół minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i tą, która skoncentrowała się wokół minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Ostatecznie wybory na szefa partii nieznacznie wygrała Pełczyńska-Nałęcz, ale przegrana frakcja nie pogodziła się z tymi wynikiem i założyła swój klub sejmowy Centrum.

Czytaj także

tkwl/X/Rymanowski Live

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych