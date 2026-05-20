WIDEO

To nagranie robi wrażenie! Ogromna frekwencja na marszu "Solidarności". "Początek końca Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Szymon Pulcyn/X
autor: PAP/Szymon Pulcyn/X

W samo południe z Pl. Zamkowego w Warszawie pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków” wyruszył marsz zorganizowany przez NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie, które patronatem objęła Telewizja wPolsce24, okazało się ogromnym sukcesem frekwencyjnym, co pokazuje jedno z nagrań, które trafiły do sieci. „Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi” - napisał po marsz na X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Uczestnicy marszu o godz. 12 wyruszyli z Placu Zamkowego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki. Po drodze zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim, a na końcu dotarli przed Sejm.

Jedno z nagrań, które trafiły do sieci, pokazuje ogrom dzisiejszego marszu w ujęciu z góry.

Początek końca Tuska

— ocenił Radosław Poszwiński, dziennikarz Telewizji Republika.

W tej sytuacji można się nie dziwić, że Donald Tusk zdecydował się opuścić stolicę i udać się do Gdańska razem z węgierskim premierem Petrem Magyarem.

Prezes PiS: Patriotyczna Polska się budzi

Marsz na platformie X podsumował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi. Gratulacje dla „Solidarności” i Piotra Dudy. Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych