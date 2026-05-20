W samo południe z Pl. Zamkowego w Warszawie pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków” wyruszył marsz zorganizowany przez NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie, które patronatem objęła Telewizja wPolsce24, okazało się ogromnym sukcesem frekwencyjnym, co pokazuje jedno z nagrań, które trafiły do sieci. „Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi” - napisał po marsz na X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Uczestnicy marszu o godz. 12 wyruszyli z Placu Zamkowego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki. Po drodze zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim, a na końcu dotarli przed Sejm.
Jedno z nagrań, które trafiły do sieci, pokazuje ogrom dzisiejszego marszu w ujęciu z góry.
Początek końca Tuska
— ocenił Radosław Poszwiński, dziennikarz Telewizji Republika.
W tej sytuacji można się nie dziwić, że Donald Tusk zdecydował się opuścić stolicę i udać się do Gdańska razem z węgierskim premierem Petrem Magyarem.
Prezes PiS: Patriotyczna Polska się budzi
Marsz na platformie X podsumował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi. Gratulacje dla „Solidarności” i Piotra Dudy. Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek. Przed nami ważne, kluczowe miesiące… Dla nich, miejmy nadzieję, ostatnie. Do zwycięstwa
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760748-to-nagranie-robi-wrazenie-ogromna-frekwencja-na-marszu-s
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.