W Warszawie wiele tysięcy Polaków pojawiło sie na marszu organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Jego uczestnicy domagają się m.in. organizacji referendum ws. unijnej polityki klimatycznej, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Telewizji wPolsce24. Okazuje się, że na wydarzeniu pojawiła się… figura premiera Donalda Tuska na sprzedaż. W jakiej cenie można ją nabyć?
Uczestnicy wielkiego marszu w Warszawie przynieśli ze sobą między innymi…. figurę premiera Donalda Tuska.
Uwaga!!! Promocja. Premier na sprzedaż. Angebot [co znaczy „oferta” po niemiecku - przyp. red.]. 1,99 euro + gratis 21 ministrów
— napisano na kartce zamieszczonej przy figurze Tuska.
Dziś przywieźli go w koszyku na protest. Za rok wywiozą go na taczce z Kancelarii Premiera
— odniósł się do tego happeningu na platformie X Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Czytaj także
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760745-na-protescie-wystawili-tuska-na-sprzedaz-w-jakiej-cenie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.