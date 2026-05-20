Robert Biedroń zareagował na projekt Konfederacji o zakazie prawa do adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne. „Chrońcie więc wszystkie rodziny. Polacy potrzebują poważnej polityki, a nie ciągłych obsesji na temat LGBT+” - napisał na platformie X europoseł Lewicy. „Szybko poszło. A ponoć chcieliście tylko móc się odwiedzać w szpitalach” - skomentował jego wpis jeden z użytkowników X.
Biedroń: Chrońcie wszystkie rodziny
Krzysztof Bosak, składając projekt ustawy w tej sprawie, napisał, że chce również sprawdzić, jak zareagują na to partie koalicji 13 grudnia.
Wszystkie partie rządowe (poza Lewicą) deklarują, że są przeciwko adopcjom homoseksualnym, więc nie powinno być problemu z zebraniem większości, prawda?
— zaproponował.
Biedroń potwierdził przewidywania lidera Konfederacji i narodowców. Lewica z pewnością nie poprze tego projektu.
Lewicowy europoseł w swojej odpowiedzi na inicjatywę Konfederacji zrównał tradycyjne małżeństwo z małżeństwami homoseksualnymi, chcącymi adoptować dzieci.
Drodzy Konfederaci: tak dużo mówicie o obronie instytucji rodziny. Chrońcie więc wszystkie rodziny
— stwierdził.
Polacy potrzebują poważnej polityki, a nie ciągłych obsesji na temat LGBT+
— dodał.
Biedroń: Równość małżeńska TERAZ!
Co ciekawe odpowiedział też na wątpliwość jednego z użytkowników X.
Szybko poszło. A ponoć chcieliście tylko móc się odwiedzać w szpitalach
— przypomniał komentator X „Radek”. Europoseł najwyraźniej zapomniał o hasłach wcześniej głoszonych przez jego środowisko, bo zareagował emocjonalnie.
Chyba ktoś tu odleciał, równość małżeńska TERAZ!
— podkreślił w odpowiedzi Robert Biedroń.
„Potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci”
Krzysztof Bosak zaznaczył, informując o składanym projekcie, że mało kto wie, iż obecnie w polskim prawie nie ma zakazu adopcji homoseksualnych. Polityk przyznał, że taki przepis nie był potrzebny. Jednak od czasu rządu Donalda Tuska, wychodzącego na przeciw rejestracji małżeństw gejowskich i ostatnich decyzji TSUE, sytuacja się zmieniła.
Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest. Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne „małżeństwa” homoseksualne, a TSUE wymusza realizowanie lewicowej agendy ideologicznej
— zaznaczył Krzysztof Bosak.
Jak zaznaczył, potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci.
„Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy”
O niebezpieczeństwach, jakie mogą nieść za sobą adopcje prowadzone przez pary homoseksualne można się przekonać, oglądając reportaż Stanisława Pyrzanowskiego „Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy”, emitowany wczoraj w Telewizji wPolsce24.
Reporterzy naszej stacji dostali się na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie, gdzie odbywały się prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę.
