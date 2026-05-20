Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wciąż nie złożył publicznej informacji na temat dziwnych zgłoszeń i wiążących się z nimi interwencji policji w siedzbach prawicowych mediów, w tym Telewizji wPolsce24. Klub senatorów PiS właśnie złożył wniosek do Kierwińskiego o pilną informację w tej sprawie.
Klub senatorów PiS złożył wniosek o pilną informację ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań służb w siedzibach niezależnych mediow
— poinformował na platfofmie X Stanisław Karczewski, senator PiS.
To, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Telewizji Republika i Telewizji wPolsce24, musi zostać wyjaśnione!
— dodał.
Treść pisma do Kierwińskiego
W imieniu senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad 59. Posiedzenia Senatu RP punktu: „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań policji oraz podległych mu służb w zakresie interwencji ww. służb w redakcjach mediów niezależnych, mieszkaniach dziennikarzy oraz interwencji w biurach i miejscach zamieszkania parlamentarzystów
— napisano w piśmie senatorów PiS do Kierwińskiego, które zamieścił na platformie X senator Karczewski.
Dziwne interwencje policji
Przypomnijmy, że przedwczoraj funkcjonariusze policji weszli na teren siedziby Telewizji wPolsce24 i przeszukali garaż. Dlaczego? Ktoś z okolic siedziby redakcji miał zgłosić, że na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza mają znajdować się materiały niebezpieczne. Kilka dni wcześniej policja weszła do mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i zakuła w kajdanki jego asystentkę. Ta interwencja miała mieć związek ze zgłoszeniem, że policja otrzymała informację, iż „pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu”.
Czytaj także
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760741-kierwinski-ma-klopot-dostal-niewygodne-pismo-ws-wpolsce24
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.