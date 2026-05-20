Premier Węgier Peter Magyar odwiedził dziś Polskę, to pierwszy kraj, w który udał się na wizytę zagraniczną po objęciu swojego urzędu. Spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrocki. Ten pierwszy wręczył Węgrowi żenujący prezent.
Koalicja Obywatelska podczas kampanii wyborczej w 2023 roku jako swojego znaku używała cynicznie biało-czerwonego serduszka, jednocześnie dehumanizując swoich rywali politycznych, określając ich jako zło. Teraz Donald Tusk uznał, że… wręczy premierowi Węgier przypinkę z serduszkiem w barwach jego kraju. Magyar wyglądał raczej na zakłopotanego i zaskoczonego gestem Tuska niż na zadowolonego.
Za chwilę będzie tu Peter Magyar. Zobaczcie, co dla niego przygotowałem .Nasze serduszko, ale w węgierskich barwach. Zasłużył na to!
— pochwalił się Tusk w nagraniu na platformie X.
Tak, dla Ciebie i dla Węgier, aby przezwyciężyć zło. Musisz mieć serce i musisz wierzyć w swój naród
— zwrócił się do węgierskiego premiera Tusk, wpinając wspomnianą przypinkę w marynarkę Magyara.
Jestem gotów to zrobić
— odparł Magyar, ale generalnie nie wyglądał na zbyt zadowolonego z dziwnego prezentu Tuska.
Jesteś najlepszym przykładem w Europie, jak to działa
— wychwalał Węgra Tusk.
Spotkanie Tuska i Magyara
Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Magyar oświadczyli po spotkaniu w Warszawie, że należy odbudować współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Tusk zadeklarował pomoc w uniezależnieniu się Węgier od dostaw rosyjskich surowców. Magyar zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Peter Magyar, który po zwycięstwie jego ugrupowania TISZA w kwietniowych wyborach parlamentarnych, od 9 maja stoi na czele węgierskiego rządu, składa od wtorku wizytę w Polsce. W środę spotkał się w Warszawie z premierem Tuskiem.
Po wspólnych rozmowach szef polskiego rządu podkreślił, że wyborcze zwycięstwo Magyara „to nie tylko powrót Węgier do Europy i prawdziwej demokracji, ale też znak nadziei, że rządy prawa i przyzwoitość w polityce, to nie są przegrane sprawy”. Dodał, że po zmianie władzy na Węgrzech Budapeszt i Warszawa będą działać razem w Brukseli, w sprawach geopolitycznych i w załatwianiu wspólnych interesów.
Tusk podziękował Magyarowi za deklarację odnowienia Grupy Wyszehradzkiej.
Rewitalizacja V4 to szerszy projekt. Mamy tutaj identyczny pogląd z panem premierem. I mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia (…) ze względów geopolitycznych, ze względu na wspólne poglądy, wspólne działania wobec nielegalnej migracji, stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy
— podkreślił.
Polski premier podziękował też za deklaracje współpracy Magyara ws. polityków PiS: Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy do niedawna przebywali na Węgrzech. Prokuratura zarzuca im nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
Tusk zapowiedział, że Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy z Węgrami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, „jeśli będzie taka potrzeba”. Wskazał, że zależność dostaw od jednego państwa „czyni suwerenność trochę iluzoryczną”. Przypomniał, że Polska zdołała uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy i gazu i zaoferował Węgrom pomoc w osiągnięciu podobnego celu.
Będę oferował, jeśli będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę tak, by cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii
— zadeklarował Tusk.
Pytany o stanowisko ws. kupowania przez Węgry rosyjskiej ropy i gazu, polski premier stwierdził, że kwestia źródła dostaw energii jest suwerenną decyzją węgierskiego rządu.
Moją rolą, i to robię, jest zaoferowanie Węgrom możliwości zdywersyfikowania źródeł energii. Dla mnie najważniejsze jest to, by cały region był tak niezależny pod względem energetycznym, jak to tylko możliwe
— dodał szef polskiego rządu.
Przekazał też, że obaj z węgierskim premierem będą pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Jak zauważył, Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Podkreślił, że Polska jest w pełni życzliwa tym planom, przy przestrzeganiu „wszystkich reguł” wstępowania do UE. Podkreślił, że liczy na „życzliwą i krytyczną, kiedy trzeba” współpracę z rządem węgierskim w tej kwestii.
Tusk poinformował też, że przekazał szefowi rządu Węgier przypinkę w kształcie serca w barwach węgierskich - na wzór tej, którą noszą politycy Koalicji Obywatelskiej.
Ożywienie Grupy Wyszehradzkiej
Na potrzebę odnowienia i wzmocnienia Grupy Wyszehradzkiej zwracał też uwagę Peter Magyar. Zapewnił, że Węgry będą krajem partnerskim dla Polski, Słowacji i Czech w ramach tego formatu.
Aby Czwórka Wyszehradzka odzyskała swoją witalność, blask i wpływ w Unii Europejskiej
— dodał. Magyar zapowiedział, że zaprosi do Budapesztu premierów Polski, Słowacji i Czech na szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Budapesztu pod koniec czerwca.
Wskazał, że jest gotów na to, aby wyszehradzką współpracę rozszerzyć o inne kraje.
Być może kraje skandynawskie, Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię, albo o kraje Zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej
— dodał Magyar. Jak podkreślił, „serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej”.
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa energetycznego Magyar zaznaczył, że Węgry chętnie skorzystają z doświadczenia Polski w tej sprawie. Dodał, że oba kraje mogą zacieśniać współpracę ws. bezpieczeństwa, w tym energetyki.
Odpowiadając na pytanie o zakupy rosyjskiej ropy i gazu, premier Węgier nawiązując do słów Tuska, podkreślił że państwa UE mają suwerenne prawo do podejmowania decyzji w różnych tematach.
Magyar przyznał również, że jego rząd może skorzystać z doświadczeń gabinetu Donalda Tuska w kwestii przywracania praworządności, odzyskania funduszy unijnych i ich dobrego, skutecznego wykorzystania, czy w walce z korupcją.
Szef węgierskiego rządu podkreślił również, że Ukraina jest ofiarą w wojnie prowadzonej przez Rosję i ma prawo bronić się wszelkimi sposobami, żeby zachować swoją integralność i suwerenność terytorialną. Wskazał też, że należy jak najszybciej wywalczyć zawieszenie broni, a docelowo zawrzeć trwały pokój.
Jak dodał, Budapeszt i Kijów prowadzą na szczeblu roboczym uzgodnienia ws. praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Zaznaczył, że uzależnia od tego poparcie Węgier w procesie akcesji Ukrainy do UE. Zapowiedział, że prawdopodobnie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w czerwcu na Zakarpaciu na zachodzie Ukrainy.
Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska. Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by „Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy”.
Polska jest pierwszym zagranicznym krajem, który Magyar odwiedził po objęciu urzędu premiera. W ramach wizyty premier Węgier rozmawiał też z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu i Senatu Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. W środę po południu, razem z premierem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
Jutro Magyar udaje się z Warszawy do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
tkwl/X/PAP
