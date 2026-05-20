Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski przedstawił na platformie X pomysł, jak rozwiązać problem tzw. kilometrówek, czyli pieniędzy z budżetu państwa, jakie pobrali posłowie na swoje podróże prywatnymi samochodami.
Analiza tzw. kilometrówek za 2025 roku, czyli wydatków, jakie z budżetu państwa pobrali posłowie na swoje podróże prywatnymi samochodami, pokazała niepokojące zjawisko. nie brakowało polityków, którzy pobrali z tego tytułu ogromne pieniądze z budżetu… mieszkając w Warszawie. Wśród nich znalazła się przewodnicząca klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, która dostała z tego tytułu ponad 38 tys. zł.
Propozycja Stanowskiego
W tej sytuacji swój pomysł na rozwiązanie problemu i wiekszą transparentność w tej kwestii przedstawił red. Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Mam taki pomysł, żeby posłowie dalej mogli pobierać kilometrówki (skoro to nie do przewalczenia), ale wystarczy, aby wypisywali je w trybie tygodniowym, a nie rocznym. Wówczas istniałby naturalny nadzór społeczny, czy aby na pewno poseł/posłanka mogli wyrobić takie dystanse, biorąc pod uwagę ich widoczną aktywność w tym czasie. Nikt by na tym nie stracił za wyjątkiem oszustów
— zaproponował Stanowski.
Co o tym sądzi Anna Maria Żukowska?
— dodał.
