Skąd i jak? Neo-PK o wylocie Ziobry do USA. "Od kilku dni posiadamy oficjalną informację"

Zbigniew Ziobro w Sejmie, styczeń 2025 r. / autor: Fratria
Prokuratura od kilku dni ma oficjalną informację, że b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu – podał w środę rzecznik upolitycznionej po siłowym przejęciu przez obecny rząd Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodał, że Ziobro posłużył się wizą „członka zagranicznych mediów”.

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Były minister sprawiedliwości podkreśla, że nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, dlatego zdecydował się skorzystać z azylu.

Wiza byłego ministra

Od kilku dni posiadamy już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro, podejrzany, opuścił Europę w dniu 9 maja, wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję: „członka zagranicznych mediów”

— powiedział prok. Nowak na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że tego rodzaju wyjazd nie byłby możliwy, gdyby za Ziobrą wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), o co – jak dodał, - prokuratura zawnioskowała już 10 lutego.

Zapytany, co należy rozumieć poprzez „zagraniczne media”, rzecznik PK powiedział, że należy to zrozumieć, iż chodzi o „członka zagranicznych mediów” z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych.

Czyli mogą to być polskie media

— dodał.

