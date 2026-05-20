Prokuratura od kilku dni ma oficjalną informację, że b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu – podał w środę rzecznik upolitycznionej po siłowym przejęciu przez obecny rząd Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodał, że Ziobro posłużył się wizą „członka zagranicznych mediów”.
Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Były minister sprawiedliwości podkreśla, że nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, dlatego zdecydował się skorzystać z azylu.
Wiza byłego ministra
Od kilku dni posiadamy już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro, podejrzany, opuścił Europę w dniu 9 maja, wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję: „członka zagranicznych mediów”
— powiedział prok. Nowak na konferencji prasowej.
Zaznaczył, że tego rodzaju wyjazd nie byłby możliwy, gdyby za Ziobrą wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), o co – jak dodał, - prokuratura zawnioskowała już 10 lutego.
Zapytany, co należy rozumieć poprzez „zagraniczne media”, rzecznik PK powiedział, że należy to zrozumieć, iż chodzi o „członka zagranicznych mediów” z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych.
Czyli mogą to być polskie media
— dodał.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
