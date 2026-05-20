W Warszawie podczas marszu Solidarności specjalnie dla Telewizji wPolsce24 wypowiedział się Piotr Duda. - Jesteśmy także po to, aby wykrzyczeć Donaldowi Tuskowi: Chłopie, masz już dziś czerwoną kartkę! - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Protest zorganizowano pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”
Duda: Czekam na sms od premiera
Antyrządowa manifestacja w Warszawie, podczas której obywatele domagają się m.in. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zgromadziła ogromne tłumy. W trakcie rozmowy reporterki wPolsce24 z przewodniczącym Piotrem Dudą czoło marszu dochodziło do ronda de Gaulle’a a, jak zaznaczył lider Solidarności, duża tyły manifestacji wciąż nie ruszyły się jeszcze z pl. Zamkowego.
Czekam na SMS-a od premiera Tuska, który w przerwie spotkania z premierem [Peterem] Magyarem, pewnie policzy z ministrem Andrzejem Domańskim, ilu ludzi zebrało się na marszu. Jak policzą i wyślą mi informację, dam znać
— żartował przewodniczący.
„Chcemy to głośno wykrzyczeć!”
Skąd takie zainteresowanie marszem?
Jesteśmy tu po to, aby wykazać solidarność z prezydentem Nawrockim, bo to on złożył wniosek do Senatu o rozpisanie referendum ws. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ale jesteśmy także, aby wykrzyczeć Donaldowi Tuskowi: Chłopie, masz już dziś czerwoną kartkę
— podkreślił Piotr Duda.
Chodzi o to, co robi się z polską gospodarką, co robi się w sprawie bezrobocia czy z branżą hutniczą, która z powodu zielonego ładu, mówiąc kolokwialnie, leży na łopatkach i kwiczy. Dlatego jesteśmy tu po to, aby to głośno wykrzyczeć
— powiedział przewodniczący Solidarności.
„To dopiero początek drogi”
Piotr Duda zaznaczył jednak również, że jest realistą i wie, że ten marsz nie zdoła przekonać większości senackiej do podjęcia decyzji o rozpisaniu referendum.
Za długo siedzę w tym biznesie i wiem dobrze, że oni są tchórzami. Będą wykonywać decyzje, które im nakazał wcześniej pan premier Donald Tuk. Wiadomo już, że komisje senackie przyjęły stanowisko, że referendum ma być odrzucone
— przyznał.
Z drugiej strony lider Solidarności zaznaczył, że to „dopiero początek drogi”.
To jest proces. Jednym marszem na pewno nie rozwiążemy problemów i premier Tusk na pewno nie poda się do dymisji. Ale Polska się obudziła. Dość lekceważenia społeczeństwa! — podkreślił.
Przewodniczący przypomniał też, że z Konstytucją „suweren daje władzę w Polsce pośrednio politykom”
Ale gdy uznajemy, że chcemy się w jakiś sprawach wypowiedzieć, to powinniśmy do tego prawo mieć, a nie że nam to sami politycy blokują
— powiedział Piotr Duda w rozmowie z Telewizją wPolityce24.
