Po ujawnieniu prywatnej wiadomości radnej PSL Agnieszki Stolarczyk, w której miała prosić marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika o „załatwienie” stanowiska dla męża, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na antenie Radia Zet stanowczo próbował zaprzeczać, by takie praktyki były akceptowane w PSL.
Czy to są standardy zarządzania publicznymi spółkami i instytucjami przez rządzącą dziś koalicję, w szczególności w odniesieniu do PSL? To pytanie jest zasadne w obliczu skandalu, jaki ma miejsce w Radomiu.
Radna Agnieszka Stolarczyk z tego ugrupowania przez przypadek upubliczniła w sieci swoją prośbę do marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika - partyjnego kolegi - o posadę w radzie nadzorczej szpitala dla męża.
„Tak się nie załatwia spraw”
Ten temat poruszył dziennikarz Bogdan Rymanowski w rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu z PSL-u Piotrem Zgorzelskim na antenie Radia Zet.
Czy rzeczywiście tak się załatwia te sprawy w waszej partii?
— zapytał Bogdan Rymanowski.
Po pierwsze, tak się nie załatwia spraw. Po drugie, z tego, co wiem, pani radna twierdzi, że jest to wiadomość zmanipulowana, zhakowana. Dzisiaj w przestrzeni publicznej do wszystkiego trzeba mieć cholernie krytyczny stosunek
— stwierdził Piotr Zgorzelski.
Czyli to jest wszystko nieprawda
— dopytywał dziennikarz.
Nie, nie powiedziałem tego, prawda? Ja mówię to, co pani radna napisała, natomiast oczywiście taka forma jest niedopuszczalna, ale takiej formy się u nas nie stosuje, jak i pewnie w żadnej innej partii też nie powinno się w taki sposób spraw załatwiać
— kontynuował wicemarszałek Sejmu.
Radio Zet/tt
