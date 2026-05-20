Posada dla męża. Zgorzelski próbuje bronić PSL. Tak tłumaczy wpadkę radnej

Piotr Zgorzelski / autor: Fratria
Po ujawnieniu prywatnej wiadomości radnej PSL Agnieszki Stolarczyk, w której miała prosić marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika o „załatwienie” stanowiska dla męża, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na antenie Radia Zet stanowczo próbował zaprzeczać, by takie praktyki były akceptowane w PSL.

Czy to są standardy zarządzania publicznymi spółkami i instytucjami przez rządzącą dziś koalicję, w szczególności w odniesieniu do PSL? To pytanie jest zasadne w obliczu skandalu, jaki ma miejsce w Radomiu.

Radna Agnieszka Stolarczyk z tego ugrupowania przez przypadek upubliczniła w sieci swoją prośbę do marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika - partyjnego kolegi - o posadę w radzie nadzorczej szpitala dla męża.

Tak się nie załatwia spraw”

Ten temat poruszył dziennikarz Bogdan Rymanowski w rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu z PSL-u Piotrem Zgorzelskim na antenie Radia Zet.

Czy rzeczywiście tak się załatwia te sprawy w waszej partii?

— zapytał Bogdan Rymanowski.

Po pierwsze, tak się nie załatwia spraw. Po drugie, z tego, co wiem, pani radna twierdzi, że jest to wiadomość zmanipulowana, zhakowana. Dzisiaj w przestrzeni publicznej do wszystkiego trzeba mieć cholernie krytyczny stosunek

— stwierdził Piotr Zgorzelski.

Czyli to jest wszystko nieprawda

— dopytywał dziennikarz.

Nie, nie powiedziałem tego, prawda? Ja mówię to, co pani radna napisała, natomiast oczywiście taka forma jest niedopuszczalna, ale takiej formy się u nas nie stosuje, jak i pewnie w żadnej innej partii też nie powinno się w taki sposób spraw załatwiać

— kontynuował wicemarszałek Sejmu.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

