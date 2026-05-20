Do Sejmu trafił projekt ustawy Konfederacji, który ma wprost zakazać adopcji dzieci przez homoseksualistów. O procederze handlu urodzonymi przez surogatki dziećmi, które później są przywożone do Polski opowiada reportaż Telewizji wPolsce24. Szokujące ustalenia wskazują, że w kilku miastach w Polsce urzędnicy nie robią homoseksualistom problemów w przyznaniu praw opiekuńczych nad takimi dziećmi. „Sądziliśmy, że ten problem może kiedyś jakoś wystąpić, a okazuje się, że to już się dzieje, to jest straszne” - mówi portalowi wPolityce.pl wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
W polskim prawie nie ma zapisanego wprost zakazu adopcji dzieci przez związki czy też osoby homoseksualne. Taki przepis nie był potrzebny, gdyby urzędnicy ściśle trzymali się przepisów prawa, ale od czasu, kiedy władzę sprawuje rząd Donalda Tuska, mamy do czynienia z obejściem prawa i legalizowaniem małżeństw gejowskich. Tak właśnie stało się ostatnio w Warszawie, z czego bardzo cieszył się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
Zgłosiliśmy projekt ustawy, ponieważ w prawie nie jest wprost zakazana adopcja przez pary homoseksualne. W momencie, kiedy rząd łamiąc prawo zmienia druki dokumentów tak, żeby polskie instytucje mogły traktować pary homoseksualnej jak małżeństwa, to trzeba zamknąć tę ścieżkę, żeby zaraz nie zaczęło się dalsze łamanie prawa w tym w tym kierunku
— mówi w rozmowie z portalem wPolitye.pl wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Chodzi o zabezpieczenie dzieci przed przekazywaniem ich parom homoseksualnym ze złamaniem prawa przez rząd
— dadaje nasz rozmóca.
Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć dzieci
Jeden z liderów Konfederacji odniósł się także do szokującego reportażu Telewizji wPolsce24, który ujawnia proceder handlu dziećmi i „zamawiania” ich urodzenia przez surogatki przez homoseksualistów.
Sądziliśmy, że ten problem może kiedyś jakoś wystąpić, a okazuje się, że to już się dzieje, to jest straszne
— mówi nam poseł Bosak.
Z reportażu wyemitowanego przez Telewizję wPolsce24 „Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy” dowiadujemy się, że pary homoseksualne mogą bez większych przeszkód przysposobić w Polsce dzieci urodzone im zagranicą przez surogatki. Reporterzy wPolsce24 dostali się na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie, gdzie odbywały się prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę, przywieźć dzieci do swojego kraju i prawnie zalegalizować opiekę nad takim dzieckiem.
Musimy mieć ustawę, bo na świecie dzieją się złe rzeczy i będą się działy złe rzeczy. Państwa mają rządy antychrześcijańskie, złe, wdrażające coraz bardziej absurdalne i groźne pomysły. Niestety temu nie jesteśmy w stanie zapobiec, dlatego naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć dzieci w Polsce i zabezpieczyć nasz kraj. To trzeba zrobić w formie ustawy, którą proponujemy
— podkreśla wicemarszałek Sejmu.
Tam rządzą ludzie związani z KO
Na ujawnionych nagraniach słyszymy instruktarz mec. Anny Mazurczak, byłej dyrektor departamentu ds. równego traktowania w KPRM, która poucza, w jaki sposób i gdzie można łatwo zalegalizować opiekę prawną nad urodzonym za granicami Polski przez surogatkę dzieckiem. Podkreśla ona, że szczególnie łatwo jest to zrobić w urzędach Gdańska, Warszawy i Poznania. W tych miejscach urzędnicy są „kumaci” o co chodzi i jak to przeprowadzić, nie robią problemów. Jak przeciwdziałać takim praktykom?
Trzeba przywrócić obowiązywanie prawa w całej administracji i to może zrobić tylko prawicowy chrześcijański rząd, który musimy powołać
— odpowiada poseł Bosak, który odnosi się także do ujawnionego przez wPolsce24 instruktarzu mec. Mazurkiewicz, adresowanego do par homoseksualnych na berlińskich targach.
Nie jest żadną tajemnicą, że w Polsce mamy skrajnie lewicowe lobby wśród elit prawniczych, intelektualnych, dziennikarskich czy uniwersyteckich, które chcą implementacji najskrajniejszych progresywnych pomysłów agendy LGBT. Tacy ludzie działają na rzecz realizacji swojego programu. Ich presji musimy przedstawić presję konserwatywnej części społeczeństwa, musimy to zablokować. Uważam, że do tej pory Polacy są w tych kwestiach zdecydowanie zbyt bierni, co grozi przesuwaniem naszego państwa w groźnym kierunku, coraz bardziej lewicowym. Trzeba to zatrzymać zanim się jeszcze bardziej nasili
— mówi polityk Konfederacji i dodaje, że to nie przypadek, że jako szczególnie „łaskawe” dla środowiska LGBT wymieniane są miasta rządzone przez ludzi zwiaznaych z PLatformą Obywatelską.
To są miasta, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, to są miasta, gdzie rządzą politycy bardzo radykalni, ideologicznie związani z Koalicją Obywatelską. Niestety w dużych miastach jest tendencja do wybierania takich ludzi. Pozostaje mi zaapelować do mieszkańców tych miast, żeby się obudzili, wybrali kogoś normalnego do rządzenia
— oświadczył wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Inspirowani reportażem Telewizji wPolsce24 politycy Prawa i Sprawiedliwości zamierzają zgłosić w Sejmie interpelację, by rząd wyjaśnił swoje zaangażowanie w skandaliczny proceder legalizacji związków par homoseksualnych, a w następstwie i adopcji dzieci. Nie kryją, że po zmianie władzy, wszyscy uczestniczący w nim urzędnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a ich bezprawne decyzje unieważnione.
Robert Knap
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760722-homoseksualisci-i-handel-dziecmi-bosak-to-juz-sie-dzieje
