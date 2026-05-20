„To, co dzieje się dzisiaj w Warszawie, to będzie pierwszy krok do przebudzenia”- powiedział reporterowi wPolsce24 były premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w wielkim marszu organizowanym przez NSZZ „Solidarność”.
W samo południe na Placu Zamkowym w Warszawie pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków” rozpoczął się wielki marsz, organizowany przez NSZZ „Solidarność”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
Demonstrujący wyruszyli przed budynek Senatu RP, by wyrazić poparcie dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego ws. przeprowadzenia referendum dot. Zielonego Ładu.
„Pierwszy krok do przebudzenia”
Oprócz tysięcy Polaków w wydarzeniu bierze udział Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier. Rozmawiał on z naszym reporterem Rafałem Jarząbkiem.
Mam nadzieję, że wreszcie ten rząd weźmie sobie do serca to, że trzeba rządzić i podejmować decyzje w imieniu Polaków, dla Polaków. Widzę jedynie brak podejmowanie decyzji, a jeśli one są, to są złe. Dlaczego cały czas obowiązują złe zasady dot. zamówień publicznych czy Zielonego Ładu. Ponadto pakt migracyjny zaraz wchodzi w życie. Ludzie obudzili się i chcą wstrząsnąć tym rządem. Mam nadzieję, że Donald Tusk również się obudzi
— wskazał Mateusz Morawiecki.
Dziękuję wszystkim uczestnikom tego marszu za obecność, za zamanifestowanie swojej niezgody na to, co się dzieje. Popatrzcie państwo, jak Donald Tusk odłożył głęboko do szuflady Centralny Port Komunikacyjny. Nagle po pół roku musiał wrócić z tym i przyznać, że CPK będzie robiony. Tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami, ale musi być potężny protest narodu, potężny gniew ludu polskiego i tutaj widzę takie przebudzenie. To, co dzieje się dzisiaj w Warszawie, to będzie pierwszy krok do przebudzenia
— podkreślił były premier.
