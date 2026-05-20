Składamy w Sejmie projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych - poinformował Krzysztof Bosak. Potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci - dodał jeden z liderów Konfederacji we wpisie na platformie X. O groźnym zjawisku podobnych adopcji można było się dowiedzieć oglądając w Telewizji wPolsce24 wstrząsający reportaż na temat handlu dziećmi i kupowaniu ich przez homoseksualne pary podczas targów Berlinie.
„Do tej pory sprawa była oczywista”
Bosak zaznaczył, że mało kto wie, iż obecnie w polskim prawie nie ma zakazu adopcji homoseksualnych. Polityk przyznał, że taki przepis nie był potrzebny. Jednak od czasu rządu Donalda Tuska, wychodzącego na przeciw rejestracji małżeństw gejowskich i ostatnich decyzji TSUE, sytuacja się zmieniła.
Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest. Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne „małżeństwa” homoseksualne, a TSUE wymusza realizowanie lewicowej agendy ideologicznej
— tłumaczył wicemarszałek Sejmu
Jak zaznaczył, potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci.
Bosak: Sprawdzam!
Uregulujmy jednoznacznie tę kwestię raz na zawsze: żadnych adopcji przez formalne i nieformalne związki homoseksualne
— podkreślił i jednocześnie postanowił sprawdzić, jak zareagują na to partie koalicji 13 grudnia.
Wszystkie partie rządowe (poza Lewicą) deklarują, że są przeciwko adopcjom homoseksualnym, więc nie powinno być problemu z zebraniem większości, prawda? Sprawdźmy, czy politycy rządu zagłosują zgodnie z własnymi deklaracjami!
— zaproponował.
Targi Men Having Babies
O niebezpieczeństwach, jakie mogą nieść za sobą adopcje prowadzone przez pary homoseksualne można się przekonać, oglądając reportaż Stanisława Pyrzanowskiego „Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy”, emitowany wczoraj w Telewizji wPolsce24. Reporterzy naszej stacji dostali się na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie, gdzie odbywały się prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę.
To bardzo hermetyczne środowisko, bardzo szczelne. To środowisko, do którego nie są dopuszczani dziennikarze. My tam się udaliśmy jako dziennikarze śledczy pod przykryciem. Byliśmy świadkami rozmów kuluarowych odnośnie kosztów takiego pozyskanie dziecka. Jeden z panów powiedział, że musieli spieniężyć wszystkie swoje nieruchomości, bo będą potrzebowali milion, bo chcą od razu dwójkę dzieci
— mówił po emisji autor reportażu.
Kilkanaście agencji miało stoiska jak na targach normalnie, gdzie oferowało swoje usługi. To były stoiska firm, które umożliwiają kupno dziecka
— dodał.
W filmie pojawiają się również eksperci i prawnicy, którzy tłumaczą, jak wygląda proces uznania rodzicielstwa w Polsce. Twórcy dokumentu stawiają trudne pytania o granicę między marzeniem o rodzicielstwie a kontrowersyjnym rynkiem usług reprodukcyjnych?
