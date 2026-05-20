W samo południe na Placu Zamkowym w Warszawie pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków” rozpoczął się wielki marsz, organizowany przez NSZZ „Solidarność”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24. „Idziemy razem w formie protestu i opowiadamy się za referendum ws. wyrzucenia do kosza religii klimatycznej” - podkreślił Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Jak dodał Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, „Polska natychmiast musi wyjść z ETS-u i musi zaprosić do tego samego inne państwa Unii Europejskiej”.
Demonstrujący przejdą pod budynek Senatu RP, by wyrazić poparcie dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego ws. przeprowadzenia referendum dot. Zielonego Ładu.
Uważamy, że fatalny rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej odejść! Rząd Donalda Tuska zagraża polskiemu bezpieczeństwu i to nie tylko energetycznemu, ale także militarnemu. To, co teraz się dzieje w sferze międzynarodowej, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, to jest wina Tuska. To poprzez ataki na prezydenta Trumpa Tusk zaryzykował bezpieczeństwem naszej ojczyzny. Idziemy razem w formie protestu i opowiadamy się za referendum ws. wyrzucenia do kosza religii klimatycznej
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Czarnek: „Precz z ETS-em”
Jak zaznaczył Przemysław Czarnek, od 7 marca politycy Prawa i Sprawiedliwości twardo stawiają tezę, że Polska powinna wyjść z ETS-u.
Niektórzy próbują to krytykować, ale to jest zwykły lobbing wiatrakowy, który nie zwraca uwagi na to, co chcą dzisiaj pokazać ludzie Solidarności. Jeśli polskie firmy będą musiały dalej opłacać uprawnienia do emisji CO2, jeśli dalej będziemy w ETS-ie, to ci ludzie za chwilę będą bezrobotni. Mówią nam to pracodawcy, mówią nam to związkowcy, mówią nam to przedsiębiorcy, mówią nam to ci, którzy zajmują się energią
— zaznaczył polityk.
Polska natychmiast musi wyjść z ETS-u. Do tego samego musi zaprosić inne państwa Unii Europejskiej. Musimy ratować gospodarkę i przemysł. Musimy ratować miejsca pracy Polaków. Precz z ETS-em - wychodzimy z niego! Oświadczamy Ursuli von der Leyen razem z ludźmi Solidarności, że nie akceptujemy waszej religii klimatycznej, ideologii lewackiej, która niszczy Europę, niszczy Polskę. Mamy swój węgiel, mamy swoje złoża, mamy swoje możliwości produkcji prądu, który będzie tani
— powiedział Przemysław Czarnek.
Dziękujemy Solidarności za manifestację. Przyłączamy się do niej i dziękujemy panu prezydentowi za inicjatywę referendum. Mam nadzieję, że dzisiaj Senat w swojej większości uszanuje inicjatywę referendum i odda głos Polakom, którzy nie chcą ETS-u
— dodał.
