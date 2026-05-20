Mentzen wykorzystuje AI do walki politycznej. Politolog ostrzega

Sławomir Mentzen i wygenerowany wizerunek Pauliny Hennig-Kloski. W tle Grzegorz Braun / autor: Fratria/fb/Sławomir Mentzen
Na nagraniu Jarosław Kaczyński nie radzi sobie z samoobsługową kasą, a luksusowa limuzyna Hennig-Kloski specjalnie wjeżdża w kałuże, by oblać ludzi czekających do skupu plastikowych opakowań. W ten sposób Sławomir Mentzen uderzył w konkurencję sztuczną inteligencją. Prof. Szymon Ossowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przestrzega przed marketingiem politycznym, który szybko może się zamienić w dezinformację.

To olbrzymie niebezpieczeństwo”

Konfederacja Mentzena jako pierwsza polska partia polityczna zaczęła na tak dużą skalę wykorzystywać sztuczną inteligencję do bieżącej walki politycznej – podaje „GW”.

Nie dziwię się, że robi to jako pierwsza. Może to śmieszne i nowoczesne, być może trafi do elektoratu Konfederacji, bo to on głównie korzysta z serwisów społecznościowych, ale to olbrzymie niebezpieczeństwo

– ostrzega prof. Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreśla, że materiały te powinny być wyraźnie oznaczane jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ponieważ mogą wprowadzać odbiorców w błąd.

Narzędzie wymaga regulacji prawnych

Zdaniem cytowanego przez dziennik politologa, partie polityczne powinny korzystać z tej technologii w ograniczonym zakresie, a samo narzędzie wymaga regulacji prawnych.

SC/PAP

