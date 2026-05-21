Rząd zaskoczony kosztami SAFE?! "Jesienią może być jeszcze więcej"

Ursula Von der Leyen / autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK
Rosnące oprocentowanie unijnej pożyczki SAFE ujawnia problem w rządowych założeniach dotyczących kosztu długu. „Ostrzegaliśmy” - skwitował nowe doniesienia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Jak podał „Puls Biznesu”, gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc. Do tej kwestii nawiązał jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Ostrzegaliśmy, że tak właśnie skończy się opowieść o „taniej” pożyczce z SAFE

— skwitował Bosak.

Jesienią może być jeszcze więcej”

Rząd obiecywał oprocentowanie 3,17%, choć już wcześniej było jasne, że koszt długu zależy od niestabilnych warunków rynkowych i od tego, po ile pieniądze pozyskuje Komisja Europejska. Teraz okazuje się, że jest 3,32%, a jesienią może być jeszcze więcej

— napisał jeden z liderów Konfederacji .

Na jakie oprocentowanie dostaniemy kolejne transze, nikt w rządzie nie wie. Dodajmy do tego ryzyko kursowe i ryzyko niewypłacenia środków pod pretekstem mechanizmu praworządności, i zostajemy z umową, której nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien podpisać

— podkreślił polityk.

Dodajmy, że w opinii analityków - dzięki działaniom i postawie premiera Donalda Tuska - przedownicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wzmacnia swoją polityczną pozycję, legitymizującą program dozbrajania SAFE. Tym samym szef polskiego rządu ułatwia centralizację unijnych instrumentów finansowych.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

