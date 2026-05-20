Magyar wspomniał o Romanowskim. Wskazał na jeden kraj. "Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Premier Węgier Peter Magyar (C) podczas spaceru po Krakowi / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Premier Węgier Peter Magyar (C) podczas spaceru po Krakowi / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Są znaki, że pan Romanowski również opuścił (Węgry) przez Serbię. Ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja – oświadczył premier Węgier Peter Magyar w wywiadzie udzielonym TVN24.

Magyar o Romanowskim

Wczoraj wieczorem, w wywiadzie udzielonym przez Magyara stacji TVN24 w czasie podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy, padło pytanie, czy premier Węgier wie, gdzie jest Marcin Romanowski.

W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze (Zbigniew) Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać

— odparł butnie Magyar.

Okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry. Z tego, co wiem jakoś dzień przed moim zaprzysiężeniem opuścił on strefę Schengen. Nie z Węgier, tylko z jakiegoś innego kraju wyjechał do Ameryki

— dodał.

Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił (Węgry) przez Serbię

— powiedział Magyar i zastrzegł, że to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.

Czytaj także

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem b. szefa resortu Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Obaj politycy otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech, kiedy premierem kraju był Viktor Orban. Wobec Romanowskiego w połowie lutego warszawski sąd wydał ponownie europejski nakaz aresztowania (ENA); wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry jest w sądzie.

We wtorek rozpoczęła się pierwsza zagraniczna wizyta Magyara, który 9 maja został zaprzysiężony na premiera Węgier. W ciągu dwóch dni odwiedza Kraków, Warszawę oraz Gdańsk. Z Polski uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Czytaj także

olnk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych