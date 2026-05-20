Zbigniew Ziobro przebywa w mieście Waszyngton, czy w stanie Waszyngton? Na to pytanie nie potrafił odpowiedzieć w Polsat News minister Waldemar Żurek, ale jak podkreślił, wniosek o ekstradycję ma już gotowy. Kłopot w tym, że te dwa punkty są na mapie oddalone od siebie o dziesiątki tysięcy kilometrów. „Miałem informację, że w stanie. Mówimy o tym, który jest najbardziej znany” - oświadczył Żurek, który kompletnie się pogubił, kiedy dziennikarz uświadomił mu, że to miasto Waszyngton, a nie stan jest najbardziej znane. Poza tym Żurek wybiera się do USA.
Wyjazd Zbigniewa Ziobro z Węgier do USA na podstawie paszportu genewskiego zaskoczył ministra Waldemara Żurka i rozzłościł premiera Donalda Tuska. Prokuratura nawet po kilkukrotnym wystąpieniu w mediach Ziobry ciągle twierdziła, że nie zna miejsca pobytu byłego szefa resortu sprawiedliwości. W taki sposób wypowiadał się jeszcze wczoraj sam minister w TVP Info w likwidacji. Dziś jednak Prokurator Generalny Żurek wie już, w którym kraju przebywa poseł Zbigniew Ziobro.
Wiemy, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych - co do tego nie mamy żadnych wątpliwości
— powiedział minister Waldemar Żurek w Polsat News i to by było na tyle, bo jesli chodzi o sprecyzowanie miejsca pobytu, to prokuratura ciągle ma w świadomości czarną dziurę.
A jak pan wczoraj powiedział w Telewizji Polskiej, że Ziobro jest w stanie Waszyngton, to to jest prawda?
— spytał prowadzący program red. Marcin Fijołek.
Mieliśmy takie pierwotne informacje, że jest w stanie Waszyngton
— odparł Waldemar Żurek.
Ale w stanie Waszyngton czy w mieście Waszyngton? Bo to są dwa różne miejsca na mapie
— dopytywał dziennikarz.
Ja miałem informację, że w stanie. Sprawdzamy te informacje
— odpowiedział minister.
Okej, bo to są rozdzielone o kilka tysięcy kilometrów miejsca. Poza tym tych Waszyngtonów jest chyba z 80-kilka w Stanach Zjednoczonych, więc tych tropów…
— próbował sprawdzić stan wiedzy ministra Żurka redaktor.
Mówimy o tym, który jest najbardziej znany
— kluczył szef wszystkich prokuratorów.
Najbardziej znany to jest miasto, stolica
— uświadomił Żurkowi oczywistość red. Fijołek.
Nie chcę ujawniać. Wczoraj mieliśmy naradę z ministrem Siemoniakiem i z ministrem Kierwińskim, więc badamy to
— zasłonił się przed precyzyjnym ciosem dziennikarza ministerialną gardą Żurek.
Żurek pytany o Waszyngton nie jest w stanie sprecyzować o który mu chodzi w zasadzie chyba nie wie co to stan, a co to miasto w USA. Człowiek pomyłka.
— skomentował zagubienie ministra poseł PiS Sebastian Kaleta.
Żurek wybiera się do USA
Antydemokratyczne działania rządu Donalda Tuska a teraz także siłowe działania ministra Waldemara Żurka nie są nieznane amerykańskim kongresmenom i senatorom. Według Reutera to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Minister Żurek wybiera się jednak do Stanów Zjednoczonych, by w mediach psuć opinię Zbigniewowi Ziobro.
Premier wczoraj Tusk mówił: „Bardzo bym chciał, żeby i minister spraw zagranicznych, i minister sprawiedliwości przedstawili naszym partnerom komplet informacji”. Oczywiście ja nie wykluczam takiej sytuacji [wyjazdu do USA - przyp. red.]. Ja bardzo ciężko pracuję w prokuraturze i w ministerstwie, więc unikam wyjazdów, które miałyby charakter niepotrzebnych nikomu wycieczek. Natomiast na pewno musimy zapoznać amerykańską opinię publiczną z tym, jak wygląda sprawa Ziobry, że Ziobro nie jest męczennikiem, że tam są grube malwersacje
— powiedział Waldemar Żurek w Polsat News. Dopytywany, czy chodzi o kampanię informacyjną z wykorzystaniem billboardów czy prasy, raczej zaprzeczył.
Nie, na pewno nie będziemy wydawać publicznych pieniędzy, bo to jest tak, że Ziobro jest takim samym obywatelem jak Kowalski, któremu stawiamy zarzuty. I proszę mi wierzyć, że to znowu byłby, moim zdaniem, nasz taktyczny błąd, gdybyśmy rozpętywali jakąś kampanię informacyjną dotyczącą Ziobry, bo to by było wykorzystywane przeciwko nam
— mówił dalej Żurek.
Są media amerykańskie, więc ja myślę, że w tych ważnych mediach powinniśmy udzielić odpowiednich wywiadów, informacji, które by mówiły o faktach. Amerykańska opinia publiczna jest wrażliwa na kilka tematów: na inwigilację, a tam jest kwestia Pegasusa […], na malwersację publicznych pieniędzy. Tam polityk, który jest o to podejrzewany, właściwie kończy swoją karierę polityczną
— oświadczył Prokurator Generalny Żurek.
Czytaj także
Żurek pamięta o TK i siłowym wejściu
Kolejny problem, z którym nie może się uporać jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki i prezes TK sędzia Bogdan Święczkowski zablokowali bezprawne wepchnięcie do trybunału osób, które nie złożyły zgodnie z prawem ślubowania przed prezydentem. Żurek nie wyklucza jednak wysłania policji. Czy dojdzie do „bitwy” o TK?
Żaden scenariusz nie jest wykluczony. Ja się cieszę przede wszystkim, że ci sędziowie, ta cała szóstka jest solidarna w tym, co robi. Dostrzegamy to i jestem przekonany, że uda nam się odbudować ten Trybunał, tylko to niestety wymaga czasu
— oświadczył Prokurator Generalny Żurek.
Rozmawiamy o tym w ramach koalicji i rzeczywiście tutaj musi być konsensus, jakie państwo może użyć instrumenty prawne, wywarcia prawnej presji na pana Święczkowskiego, żeby mu pokazać, że to nie jest jego prywatny folwark
— powiedział Waldemar Żurek w Polsat News.
Mamy prowadzone postępowanie karne i to postępowanie karne na razie jest w sprawie, ale wiem, że są przesłuchiwani także pracownicy Trybunału. Pan Święczkowski musi mieć świadomość, że o ile on może sobie łamać prawo na własne konto, o tyle już osoby, którym on każe łamać prawo, niemające immunitetu, muszą mieć świadomość, że może się to skończyć kiedyś postawieniem zarzutów
— oświadczył Żurek, któremu - jak widać - przez gardło nie może przejść określenie „prezes TK sędzia Święczkowski”.
koal/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760695-zurek-wybiera-sie-do-usa-ale-nie-wie-gdzie-szukac-ziobry
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.