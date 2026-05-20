Uśmiechnięte barierki Tuska i funkcjonariusze policji uniemożliwiają dostarczenie protestującym przed KRPM żywności czy środków czystości. Mimo zakazu mieszkańcy Warszawy przerzucają najpotrzebniejsze rzeczy nad głowami mundurowych. „To jest kwintesencja rządów Donalda Tuska. Oni zwariowali” - podkreślił w łączeniu z Telewizją wPolsce24 lider ROG Robert Bąkiewicz, który jest na miejscu przed KPRM, gdzie ma miejsce cała akcja.
Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na Alejach Ujazdowskich stoi „Miasteczko Gniewu”, czyli organizowana przez ROG i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości ogromna akcja protestacyjna.
To jest kwintesencja rządów Donalda Tuska. Oni zwariowali. Nie dość, że nas zamknęli dookoła barierkami, mówiąc, że tu rzekomo są bomby… Przecież to jest blef, to jest kłamstwo. Wszyscy wiedzą, że uczestniczymy w kłamstwie
— zaznaczył Robert Bąkiewicz.
Przypomnijmy, już dziś o godz. 12:00 ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
