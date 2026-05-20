Wyborcy koalicji znów się wściekną. Hołownia skrytykował TVP. Powiedział o "mdłościach"

Szymon Hołownia / autor: Fratria
Zobaczy pan, że jeszcze będziemy wymiotować, patrząc na taką politykę, która będzie nas doprowadzała do tego, że będziemy się wzajemnie mordować i wewnętrznie wykrwawiać i zaczniemy rozglądać się za innymi propozycjami” - powiedział Szymon Hołownia w rozmowie na kanale Rymanowski Live.

Były marszałek Sejmu przyznał, że zdarzało mu się mieć mdłości po wyjściu z posiedzeń Sejmu albo ze spotkań koalicyjnych.

Zdarzało mi się mieć mdłości

— przyznał.

Z poczucia, po pierwsze, marnowania czasu i energii (…) w polityce traci się nieprawdopodobne (…) zasoby energetyczne, czas, pieniądze, po to, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnym zwycięstwem tego drugiego, nie dopuszczając myśli o współpracy z nim. To jest potworne marnotrawstwo i ze względu na to brały mnie mdłości

— wyjaśnił.

To nie jest ta telewizja, o którą walczyliśmy”

W rozmowie pojawił się również wątek TVP w likwidacji. Hołownia przyznał, że nie są to media, „o które walczyliśmy”. Dopytywany o to, jak wygląda dzisiaj telewizja publiczna odpowiedział krótko - „źle”. Z kolei odpowiadając na pytanie, czy osiągnęła ona poziom, jak za prezesury Jacka Kurskiego.

Nie. Ale wygląda źle i kiedy Dominika Wielowieyska pisze, że jest dzisiaj telewizją na telefon rządzących, to tak, jest telewizją na telefon rządzących

— przyznał wprost Hołownia.

To nie jest ta telewizja, o którą walczyliśmy, to nie są te wolne media, o które walczyliśmy

— dodał.

kk/Rymanowski Live

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

