„Zobaczy pan, że jeszcze będziemy wymiotować, patrząc na taką politykę, która będzie nas doprowadzała do tego, że będziemy się wzajemnie mordować i wewnętrznie wykrwawiać i zaczniemy rozglądać się za innymi propozycjami” - powiedział Szymon Hołownia w rozmowie na kanale Rymanowski Live.
Były marszałek Sejmu przyznał, że zdarzało mu się mieć mdłości po wyjściu z posiedzeń Sejmu albo ze spotkań koalicyjnych.
Zdarzało mi się mieć mdłości
— przyznał.
Z poczucia, po pierwsze, marnowania czasu i energii (…) w polityce traci się nieprawdopodobne (…) zasoby energetyczne, czas, pieniądze, po to, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnym zwycięstwem tego drugiego, nie dopuszczając myśli o współpracy z nim. To jest potworne marnotrawstwo i ze względu na to brały mnie mdłości
— wyjaśnił.
„To nie jest ta telewizja, o którą walczyliśmy”
W rozmowie pojawił się również wątek TVP w likwidacji. Hołownia przyznał, że nie są to media, „o które walczyliśmy”. Dopytywany o to, jak wygląda dzisiaj telewizja publiczna odpowiedział krótko - „źle”. Z kolei odpowiadając na pytanie, czy osiągnęła ona poziom, jak za prezesury Jacka Kurskiego.
Nie. Ale wygląda źle i kiedy Dominika Wielowieyska pisze, że jest dzisiaj telewizją na telefon rządzących, to tak, jest telewizją na telefon rządzących
— przyznał wprost Hołownia.
To nie jest ta telewizja, o którą walczyliśmy, to nie są te wolne media, o które walczyliśmy
— dodał.
kk/Rymanowski Live
