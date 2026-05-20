Czy rząd Tuska to wiedział? SAFE droższy niż zakładano. "Wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną"

Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski / autor: Fratria
Gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc. - informuje „Puls Biznesu”.

Redakcja zauważa, że wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną.

Umowa między rządem RP a Komisją Europejską w sprawie programu SAFE została zawarta 8 maja i teraz - jak zaznacza „PB” - trwa wyścig z czasem. Ambicją rządu jest zawarcie 40 kontraktów z polskimi firmami z sektora zbrojeniowego jeszcze przed końcem miesiąca. Chodzi o to, że do końca maja Polska nie musi wypełniać jednego z podstawowych warunków SAFE, czyli dokonywać zamówień wspólnie z innym krajem członkowskim UE.

Redakcja wskazuje, że oprocentowanie pożyczki jest wprost uzależnione od kosztów pozyskiwania finansowania na rynku przez Komisję Europejską.

W czasie gorącej politycznej debaty na temat SAFE Ministerstwo Finansów szacowało, że oprocentowanie będzie zbliżone do 3,17 proc. Przedstawiając te symulacje, resort opierał się na dostępnych wówczas danych KE o koszcie pozyskania unijnego finansowania z rynku, jaki Komisja poniosła w pierwszej połowie 2025 r. Jednak jeszcze w kwietniu ukazał się najnowszy raport, z którego wynika, że koszt się zwiększył. Nie wynosi już 3,17 proc. lecz 3,32 proc.

— czytamy w środowym „Pulsie Biznesu”.

Jak podała Komisja, cytowana przed gazetę, „w kontekście niestabilnych warunków rynkowych mających wpływ na wszystkich emitentów średni koszt finansowania w UE nieznacznie wzrósł do 3,32 proc., w porównaniu z 3,17 proc. w pierwszej połowie 2025 r.”.

Redakcja zauważa, że wszystko rozstrzygnie się jesienią, gdy KE ponownie wszystko podliczy - takie raporty publikowane są mniej więcej co sześć miesięcy. Na razie wszystko wskazuje na to, że może to być nawet więcej niż 3,32 proc., bo emitując kolejne serie euroobligacji i bonów, KE musi godzić się na coraz większe rentowności.

Jednak nawet jeśli program SAFE stanie się droższy w obsłudze, to i tak będzie tańszy, niż bezpośrednie finansowanie się Polski na rynku długu - zaznacza „PB”.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

