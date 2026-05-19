Rzecznik rządu Adam Szłapka, zapowiadając wizytę premiera Węgier Petera Magyara wraz z ministrami w Warszawie, stwierdził, że do Polski przyjedzie… premier Viktor Orban. Sama wizyta polityka zapowiada się ogromną polityczną hucpą. Tusk ma zabrać go do Gdańska na spotkanie z Lechem Wałęsem. Co więcej, zaprosił ludzi na… „spacer” z premierem Węgier.
Premier Węgier rozpoczął we wtorek wizytę w Polsce. Najpierw, w charakterze prywatnym, odwiedził Kraków. Wieczorem przemieści się do Warszawy, gdzie w środę spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Tuskiem oraz marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Magyar odwiedzi też Gdańsk.
Szef węgierskiego rządu zapowiedział, że w skład jego delegacji weszli: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.
Pomyłka Szłapki
Rzecznik polskiego rządu oświadczył na konferencji prasowej, że w środę premierzy Magyar i Tusk spotkają się w cztery oczy, zaplanowane jest też spotkanie plenarne ministrów obu rządów. Poinformował, że z polskiej strony w rozmowach będą uczestniczyć: minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister kultury Marta Cienkowska i minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Zrobią się z tego w gruncie rzeczy konsultacje rządowe
— powiedział Szłapka.
Warto przy tyć zauważyć, że Szłapka przejęczyczył się, zapowiadając wizytę Magyara, którego nazwał… Viktorem Orbanem.
Szykuje się hucpa
Dodał, że „w dalszym etapie” obaj premierzy odwiedzą Gdańsk, gdzie zaplanowano spotkanie z… byłym prezydentem Lechem Wałesą.
Premier Tusk zaprosił, za pośrednictwem X, na wspólny spacer z Magyarem w Gdańsku.
Środa, Gdańsk, Długi Targ, godz. 16. Zapraszam wszystkich na wspólny spacer z węgierskim premierem. Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji!
— napisał Tusk.
Szłapka podkreślił też rzekome znaczenie wizyty Magyara w Polsce.
Wszyscy czujemy to, że na Węgrzech następuje zasadnicza zmiana. Pamiętamy, że poprzedni rząd prowadził politykę, która była absolutnie sprzeczna z polskim interesem. To m.in. bliska współpraca z Władimirem Putinem, blokowanie wsparcia dla Ukrainy, blokowanie szeregu wspólnych projektów europejskich, także z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Blokowanie pieniędzy z European Peace Facility, które mogły trafić do Polski (…). Myślę, że ta polityka będzie inna
— powiedział Szłapka.
Polska jest pierwszy krajem, w którym Magyar składa wizytę po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. W czwartek rano Magyar pojedzie z Warszawy do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
Adrian Siwek/PAP/X
