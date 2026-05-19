Trump prezydentem dzięki Wałęsie? „Czuję się trochę winny”

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Lech Wałęsa w Strabourgu / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Lech Wałęsa w Strabourgu / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

Lech Wałęsa znowu dał popis skromności i trzeźwej oceny sytuacji. W Strasbourgu, gdzie wraz z Angelą Merkel odbierał order Parlamentu Europejskiego były prezydent po raz kolejny opowiadał, że Donald Trump został prezydentem USA tylko dlatego, że on, Wałęsa, go do tego zachęcił.

Ja czuję się trochę winny, bo go zachęciłem, żeby został prezydentem kiedyś. Przed jego pierwszym kandydowaniem on mnie zaprosił na swoje posesje. Na kolacji byliśmy czy na obiedzie. Bardzo mnie o wszystko wypytywał

— opowiadał zagranicznym dziennikarzom Lech Wałęsa.

Tak mnie zmęczył, że już miałem dość jego pytań. I mówię tak: „Panie, ja byłem elektrykiem, robotnikiem i byłem prezydentem, to pan nie może? Cholera, uwierzył, zakandydował i wygrał

— dodał wyraźnie przejęty noblista.

Przypomnijmy, że o spotkaniu z Trumpem w jego klubie na Florydzie Lech Wałęsa opowiadał już wielokrotnie. Tym razem „przyjemność” wysłuchania tych przechwałek przypadła jednak w udziale korespondentom poważnych europejskich mediów akredytowanym w Strasbourgu.

Potem próbowałem to odkręcać, powiedziałem, że nie bardzo jego pomysły i tak dalej

— puentował Wałęsa, namawiając zdumionych dziennikarzy, by znaleźli sobie w internecie wspólne zdjęcie z Miami.

Ręce opadają…

łw/TT/TVP Info

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych