Magyar lansuje się w Polsce. Za przewodnika robił kardynał Ryś

metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś i premier Węgier Peter Magyar podczas wizyty na Wawelu w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Wizyta nowego premiera Węgier Pétera Magyara rozpoczęła się w Krakowie od zwiedzania katedry na Wawelu. Po bazylice archikatedralnej oprowadził go metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś. Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny.

Magyar na Wawelu z kard. Rysiem

Królewska katedra na Wawelu to pierwszy przystanek premiera Węgier w stolicy Małopolski. Przewodnikiem Pétera Magyara w tym miejscu był metropolita krakowski.

Kard. Grzegorz Ryś pokazał delegacji najważniejsze części świątyni, ze szczególnym uwzględnieniem tych, nawiązujących do dziedzictwa polsko-węgierskiego.

Premier Węgier złożył wieńce przy Krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego, a wcześniej przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą.

Ostatnim punktem wizyty na wawelskim wzgórzu była rozmowa, w której poza metropolitą krakowskim uczestniczyli dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej, ks. Jacek Urban oraz proboszcz, ks. Paweł Baran.

Kard. Grzegorz Ryś podarował Péterowi Magyarowi miedzioryt, przedstawiający widok miasta Krakowa z Zamkiem Królewskim i Wisłą. Pochodzi on z dzieła Alaina Mannessona Malleta „Description de l’Univers” opublikowanego po raz pierwszy w Paryżu 1683 roku.

Premier Węgier złożył wpis wpis do księgi pamiątkowej.

Później, podczas konferencji prasowej w Krakowie premier Węgier został zapytany, jakie są najważniejsze kwestie, które trzeba uregulować, aby poprawić stosunki polsko-węgierskie. Magyar stwierdził, że „po prostu trzeba powrócić do normalności”. Dodał, że „trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli”. Wymienił w tym kontekście tradycję kontaktów polsko-węgierskich i Grupę Wyszehradzką.

Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię, albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą

— powiedział Peter Magyar.

Magyar był też pytany o zmiany na stanowiskach ambasadorów Węgier. Jak przekonywał, odwołanie „z klucza politycznego” jest „całkiem normalne w przypadku zmiany rządu”. Dodał, że ambasadorowie, którzy dobrze służyli rozwijaniu relacji z danymi krajami, pozostają na swoich stanowiskach.

W poniedziałek węgierska wicepremier i minister spraw zagranicznych Anita Orban ogłosiła odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 r. był Istvan Ijgyarto.

Magyar, który we wtorek rozpoczął wizytę w Polsce, powiedział podczas konferencji prasowej w Krakowie, że strona węgierska o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych dowiedziała się z prasy.

Jak mówił, z informacji węgierskiego rządu wynika, że były minister sprawiedliwości „nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen”, więc „najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu jakiegoś innego kraju UE”.

Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Ziobry i posła PiS Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu, które odbyło się 9 maja.

kpc/diecezja.pl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

