Wizyta nowego premiera Węgier Pétera Magyara rozpoczęła się w Krakowie od zwiedzania katedry na Wawelu. Po bazylice archikatedralnej oprowadził go metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś. Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny.
Królewska katedra na Wawelu to pierwszy przystanek premiera Węgier w stolicy Małopolski. Przewodnikiem Pétera Magyara w tym miejscu był metropolita krakowski.
Kard. Grzegorz Ryś pokazał delegacji najważniejsze części świątyni, ze szczególnym uwzględnieniem tych, nawiązujących do dziedzictwa polsko-węgierskiego.
Premier Węgier złożył wieńce przy Krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego, a wcześniej przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą.
Ostatnim punktem wizyty na wawelskim wzgórzu była rozmowa, w której poza metropolitą krakowskim uczestniczyli dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej, ks. Jacek Urban oraz proboszcz, ks. Paweł Baran.
Kard. Grzegorz Ryś podarował Péterowi Magyarowi miedzioryt, przedstawiający widok miasta Krakowa z Zamkiem Królewskim i Wisłą. Pochodzi on z dzieła Alaina Mannessona Malleta „Description de l’Univers” opublikowanego po raz pierwszy w Paryżu 1683 roku.
Premier Węgier złożył wpis wpis do księgi pamiątkowej.
Grupa Wyszehradzka
Później, podczas konferencji prasowej w Krakowie premier Węgier został zapytany, jakie są najważniejsze kwestie, które trzeba uregulować, aby poprawić stosunki polsko-węgierskie. Magyar stwierdził, że „po prostu trzeba powrócić do normalności”. Dodał, że „trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli”. Wymienił w tym kontekście tradycję kontaktów polsko-węgierskich i Grupę Wyszehradzką.
Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię, albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą
— powiedział Peter Magyar.
Magyar był też pytany o zmiany na stanowiskach ambasadorów Węgier. Jak przekonywał, odwołanie „z klucza politycznego” jest „całkiem normalne w przypadku zmiany rządu”. Dodał, że ambasadorowie, którzy dobrze służyli rozwijaniu relacji z danymi krajami, pozostają na swoich stanowiskach.
W poniedziałek węgierska wicepremier i minister spraw zagranicznych Anita Orban ogłosiła odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 r. był Istvan Ijgyarto.
Pytanie o Ziobrę
Magyar, który we wtorek rozpoczął wizytę w Polsce, powiedział podczas konferencji prasowej w Krakowie, że strona węgierska o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych dowiedziała się z prasy.
Jak mówił, z informacji węgierskiego rządu wynika, że były minister sprawiedliwości „nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen”, więc „najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu jakiegoś innego kraju UE”.
Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Ziobry i posła PiS Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu, które odbyło się 9 maja.
kpc/diecezja.pl/PAP
