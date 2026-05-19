Ujawnione przez Telewizję wPolsce24 szokujące informacje nt. procederu handlu dziećmi wzbudzają ogromne poruszenie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zamierzają przejść nad tym obojętnie. „Takich spraw nie można pozostawić ich własnemu losowi, tu muszą pójść konkretne pytania do rządu. Ja w tej sprawie złożę poselską interpelację” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Maciej Małecki. Z kolei były wicepremier Jacek Sasin zapowiada bezwzględne rozlicznie wszystkich, którzy w procederze umożliwiania adopcji dzieci przez pary homoseksualne biorą dziś udział.
Z reportażu wyemitowanego wczoraj przez Telewizję wPolsce24 „Handel dziećmi - berlińskie taśmy prawdy” dowiadujemy się, że pary homoseksualne mogą bez większych przeszkód przysposobić dzieci urodzone im zagranicą przez surogatki. Reporterzy wPolsce24 dostali się na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie, gdzie odbywały się prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę.
Na ujawninych nagraniach słyszmy instruktarz mec. Anny Mazurczak, byłej dyrektor departamentu ds. równego traktowania w KPRM, która instruuje, w jaki sposób i gdzie można łatwo zlaegalizować urodzone za granicami Polski przez surogatkę dziecko.
To są informacje wstrząsające, po których natychmiast powinny rozpocząć się działania polskich służb zmierzające do wyjaśnienia całej tej sytuacji. Każdy taki sygnał, który dotyczy bezpieczeństwa dzieci, dobra dzieci, handlu dzieci - co samo w sobie wydaje się czymś porażającym - powinien być dokładnie wyjaśniony i zbadany. Dobro dziecka jest na pierwszym miejscu, ponieważ to są istoty bezbronne, które bardzo łatwo skrzywdzić
— nie kryje swojego oburzenia poseł Małecki z PiS.
Interpelacja
W filmie pojawiają się również eksperci i prawnicy, którzy tłumaczą, jak wygląda proces uznania rodzicielstwa w Polsce. W sposób szczególnie prosty legalizacja praw rodzicielskich wobec dzieci urodzonych przez surogatki za granicą ma się to odbywać w urzędach Gdańska, Warszawy i Poznania.
Te urzędy powinny zostać przy najmniej prewencyjnie prześwietlone, czy rzeczywiście nie ma w nich procederu, o którym mówi pani mecenas. Aż nie chcę myśleć o tym, co było gdyby potwierdziły się jej słowa i gdyby rzeczywiście ona po prostu chwaliła się czymś takim, co ma miejsce w urzędach za czasów obecnej koalicji. Pamiętajmy o tym, że w krok po kroku środowiska LGBT chcą w Polsce zdobywać kolejną przestrzeń. Wpierw słyszeliśmy hasła, że chcą się odwiedzać w szpitalach, później, że chcą dziedziczyć. Tyle że polskie prawo nikomu tego nie zabrania. Teraz jesteśmy na drodze, na którą niestety dawno temu ku swojemu nieszczęściu przeszedł Zachód
— stwierdził poseł Małceki.
Takich spraw na pewno nie można pozostawić ich własnemu losowi i tu muszą pójść konkretne pytania, na które rząd będzie musiał odpowiedzieć. Ja w tej sprawie złożę poselską interpelację
— mówi portalowi wPolityce.pl poseł PiS Maciej Małecki.
Unieważnimy te procedery
W równie bezwglednym tonie wypowiada się nam były wicepremier Jcek Sasin. Przypomina, że środowiska LGBT mają swoistą mapę drogową dla zrealizowania swych celów.
Niestety sprawda się to, co środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości mówiło o dłuższego czasu, odkąd pojawiły się w Polsce głosy o legalizacji związków partnerskich, które de facto oznaczały żądania uznania i rejestracji małżeństw homoseksualnych. Zawsze za każdym razem ostrzegaliśmy, że to jest pierwszy krok, po którym będzie następny, adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Słyszeliśmy wówczas zaprzeczenia i głosy oburzenia, ale my nie jesteśmy ślepi i głusi. Widzimy, co dzieje się w innych krajach, jak ten proces tam przebiegał. Najpierw małżeństwa homoseksualne, a potem adopcja przez nie dzieci. To jest proces nieuchronny
— mówi portalowi wPolityce.pl były wicepremier Jacek Sasin z PiS.
Dziś mamy bezczelne podważanie konstytucyjnych zapisów w tym zakresie, które są w Polsce przecież jasne i nie pozostające żadnej wątpliwości. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzna. Mimo to przy pomocy niektórych sędziów sądów administracyjnych próbuje się na siłę przeforsować w Polsce niezgodnie z konstytucją decyzje, bez zmiany przepisów konstytucyjnych, rejestrację małżeństw homoseksualnych i mamy już tego typu przypadki w Warszawie. To przykład bezprawnego działania urzędu miasta stołecznego Warszawy, gdzie zarejestrowano zawarty za granicą związek małżeński pomiędzy dwoma mężczyznami. I działo się to nie tylko w świetle kamer, ale wręcz z jakąś ogromną satysfakcją prezydenta Trzaskowskiego. A teraz widzimy, że zgodnie z przećwiczoną w przypadku rejestracji tak zwanych małżeństw homoseksualnych metodą ma nastąpić przysposabianie, czy też jakaś forma legalizacji również procederu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Na razie urodzone przez surogatki za granicą i pasabiane za granicą przez pary homoseksualne, który to proceder zaczyna być legalizowany w Polsce
— podkreśla nasz rozmówca i dobitnie podkreśla, że wszyscy, którzy uczestniczą dziś w tego typu procederze zostaną bezwzględnie rozliczeni za łamanie polskiego prawa, a w szczegolności konstytucji.
Widzimy, że zostały tu wskazywane wprost urzędy, które są przeciez zarządzane przez polityków Platformy Obywatelskiej: Warszawa, Poznań, Gdańsk. To są miasta, gdzie według tych informacji ten proceder będzie możliwy, będzie mógł być przeprowadzony poprzez tamtejsze urzędy. To pokazuje, że ten proces dokładnie tak wygląda i tak przebiega, jak ostrzegaliśmy. Musimy to absolutnie zatrzymać. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, deklaracje Prawa i Sprawiedliwości są wtej materii bardzo twarde. Nie będzie absolutnie żadnego kompromisu. W momencie kiedy wrócimy do władzy, a to nastąpi już za nieco półtora roku, tego typu procedery zostaną unieważnione
— mówi nam Sasin.
Jeśli ktoś dokonał takiej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, zostanie to unieważnione, ale też w żadnym wypadku nie dopuścimy do tego typu praktyk, gdzie ofiarami miałyby być dzieci, bo przecież dziecko narażone na wychowywanie przez taki związek jest de facto ofiarą tego procesu, który chcą nam tutaj narzucić lewacy. Ta władza nie szanuje żadnych przepisów prawa
— oświadczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Zakładam, że jeśli taka agitacja i takie instruktaże odbywają się już w tej chwili, o których to procederach informuje Telewizja wPolsce24 ujawniając taśmy, jeśli to się już dzieje, to po to, żeby za chwilę spróbować ten proces upowszechnić i wprowadzić w życie. Będziemy przeciwko temu protestować, będziemy to piętnować, nie będziemy się na to w żadnym wypadku zgadzać i będziemy to nagłaśniać, gdyby takie próby były podjęte. Wprowadzimy nie tylko jeszcze bardziej zaostrzone przepisy prawne w tym zakresie, ale też bezwzględnie rozliczymy wszystkich - łącznie z samorządowcami i łącznie z urzędnikami samorządowymi - którzy dziś łamią w tej materii prawo. Jeśli ktoś łamie prawo, poniesie za to bezwzględną odpowiedzialność. A tam gdzie chodzi o krzywdę dzieci, te kary muszą być szczególnie surowe
— podsumował poseł PiS Jacek Sasin.
Robert Knap
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760655-homoseksualisci-i-handel-dziecmi-sprawa-trafi-do-sejmu
