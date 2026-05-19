Bosak uderzył w PiS za Zielony Ład. "Masz dowody? Pokaż"

Konfederacja konsekwentnie próbuje „skleić” Prawo i Sprawiedliwość ze zgodą na wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu. W tę narrację przy okazji zaplanowanego na 20 maja wielkiego marszu próbował iść Krzysztof Bosak. Na jego wpis zareagował Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości, który domagał się dowodów na poparcie oskarżeń. „Decyzje w tych sprawach zapadały większością kwalifikowaną i chociaż jest to jawne naruszenie procedur, składane przez Polskę protesty w tej sprawie były systematycznie ignorowane przez Brukselę. Jeśli masz dowody na to, że było inaczej, to proszę - pokaż je tutaj” - zaznaczył.
Już 20 maja o godz. 12:00 ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24.
Bosak uderza w PiS
Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak we wpisie zamieszczonym w serwisie X próbował użyć marszu do… ataku na Prawo i Sprawiedliwość.
Kontynuujemy naszą walkę ze szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej! Jutro w Warszawie wraz z liczną grupą działaczy Konfederacji wezmę udział w manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi. Konfederacja od początku była przeciwna tej polityce. Ostrzegaliśmy przed jej skutkami już wtedy, gdy Mateusz Morawiecki odmawiał zawetowania Zielonego Ładu, a Jarosław Kaczyński tłumaczył Polakom, że „odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie” (wypowiedź z maja 2021). Byliśmy przeciwko wtedy, i jesteśmy przeciwko też teraz, gdy to rząd Donalda Tuska wdraża założenia Zielonego Ładu - na szkodę Polski
— stwierdził.
Dziś coraz więcej środowisk rozumie to, przed czym od lat ostrzegaliśmy, że Zielony Ład to projekt niszczący gospodarki państw Unii Europejskiej, a w szczególności Polski. To uderzenie w konkurencyjność polskiej gospodarki i portfele zwykłych ludzi. Rosnące koszty energii, ogrzewania, transportu, produkcji rolnej i przemysłowej nie są zjawiskiem naturalnym, ale konsekwencją konkretnych decyzji politycznych. Odpowiadają za nie konkretni politycy, konkretne rządy i konkretne ugrupowania
— zaznaczył.
Tę politykę można i trzeba odwrócić decyzjami politycznymi. Dlatego potrzebny jest szeroki sprzeciw społeczny. Rolnicy, pracownicy, przedsiębiorcy, energetycy, górnicy i konsumenci mają wspólny interes. Trzeba zatrzymać politykę, która osłabia naszą gospodarkę i pozycję polityczną. Do zobaczenia jutro w Warszawie!
— napisał Bosak.
Apel
Na wpis zareagował Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji.
Krzysiek, nie da się skutecznie walczyć o zmianę polityki UE, jeśli w obozie do niej dążącym będziemy zamiast faktów posługiwać się nieprawdą
— wskazał.
8 lat rządów PiS to nieustanna walka o ograniczenie wpływu nierozsądnej polityki klimatycznej Brukseli. Jest to bardzo dobrze udokumentowane, a także było publicznie dyskutowane wiele razy, także podczas debaty Mateusza Morawieckiegi i Sławomira Mentzena
— przypomniał.
Nie było żadnej rezygnacji z weta, był za to sprzeciw wobec celu klimatycznego na 2050 rok oraz niezliczona ilość działań dyplomatycznych mających na celu odsunięcie kolejnych ograniczeń w swobodzie życia i prowadzenia biznesu w Europie. To nie przypadek, że do dziś w Unii nie obowiązuje dopychany od 2022 roku ETS2, który dołożyłby kolejny unijny podatek - tym razem od transportu i mieszkalnictwa
— wskazał.
Decyzje w tych sprawach zapadały większością kwalifikowaną i chociaż jest to jawne naruszenie procedur, składane przez Polskę protesty w tej sprawie były systematycznie ignorowane przez Brukselę. Jeśli masz dowody na to, że było inaczej, to proszę - pokaż je tutaj. Inaczej to słowo przeciwko dokumentom, stenogramom i faktom
— zaznaczył.
