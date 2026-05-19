Europosłowie PiS zbojkotowali ceremonię wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, sprzeciwiając się uhonorowaniu byłej kanclerz Angeli Merkel. Podczas tej samej uroczystości nagrodę otrzymał także… Lech Wałęsa.
Eurodeputowani PiS nie wzięli udziału w pierwszej w historii ceremonii wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w PE, zamiast tego zorganizowali pod salą plenarną, gdzie odbywało się wydarzenie, pikietę sprzeciwiającą się wyróżnieniu Angeli Merkel. Uczestnicy kilkuosobowego protestu trzymali w rękach kartki, na których napisane było m.in., że Merkel zrujnowała UE. W pikiecie wzięli udział m.in. szef delegacji PiS Adam Bielan, europosłanka Jadwiga Wiśniewska i europoseł Piotr Mueller, a także europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski.
Laureaci
Była kanclerz Niemiec znalazła się wśród 20 laureatów nowej nagrody PE za działania na rzecz integracji europejskiej, za „budowanie pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem” i we wtorek osobiście odebrała odznaczenie. Podczas uroczystości ordery przyjęli także m.in. były prezydent Polski i przywódca Solidarności Lech Wałęsa oraz były premier Polski i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
Nominacja Merkel od początku wzbudzała kontrowersje, bo byłej kanclerz zarzuca się m.in., że pobłażliwą polityką wobec Rosji przyczyniła się do obniżenia bezpieczeństwa Europy i - pośrednio - do rosyjskiego ataku na Ukrainę.
„Krew na rękach”
Według Adama Bielana, Buzek i Wałęsa powinni się zrzec orderu „żeby nie być na tej samej liście, co Angela Merkel”
Czy gdyby wśród laureatów był Gerhard Schroeder albo Putin to też by przyjęli tę nagrodę?
— pytał Bielan dodając, że Merkel ma na rękach krew setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie.
Gdyby nie polityka Angeli Merkel, gdyby nie istniały Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Putin zapewne nie najechałby Ukrainy
— mówił polityk.
„Zły sygnał”
Europoseł PiS Patryk Jaki określił uhonorowanie Merkel „bardzo złym sygnałem”, bo jest ona odpowiedzialna za takie problemy jak nielegalna migracja, Zielony Ład, obniżenie konkurencyjności Europy, a do tego miała dobre relacje z Putinem. Z kolei europoseł Arkadiusz Mularczyk powiedział, że była kanclerz doprowadziła do wielkiego kryzysu przemysłowego, gospodarczego w UE.
To polityka klimatyczna, którą Merkel przez ostatnie lata promowała w UE doprowadziła do przyjęcia programów jak Zielony Ład czy Zielona Energia, które doprowadziły do wzrostu cen
— mówił polityk dodając, że nagroda PE „przywraca Merkel na świecznik polityki europejskiej i światowej”, czemu PiS się sprzeciwia.
„Wielcy Polacy”
Szef polskiej delegacji KO-PSL Andrzej Halicki określił zbojkotowanie ceremonii przez PiS mianem „żałosnego” i przekonywał, że podczas uroczystości uhonorowani zostali także dwaj „wielcy Polacy”.
Dzisiaj jest naprawdę miły dzień. Jesteśmy dumni i pełni wzruszenia jak wielką owacją zostali dzisiaj nagrodzeni Jerzy Buzek i Lech Wałęsa. To po ludzku smutne i żałosne, że mamy polską delegację, która w czasie, kiedy ta owacja miała miejsce, nie tylko zbojkotowała ten moment, ale jeszcze zorganizowała pikietę
— powiedział Halicki dodając, że „najwidoczniej PiS nie potrafi pogodzić się z faktem, że nagradzani są Polacy”.
Mocna odpowiedź
Także europoseł KO Bartosz Arłukowicz oburzał się na to, że PiS nie oddawał hołdu Wałęsie.
Lech Wałęsa odbiera w Parlamencie Europejskim Medal Zasługi. Najwyższe odznaczenie. Cala Europa bije mu brawo w owacji na stojąco. Z PIS na sali tylko Bocheński, Ozdoba, Mularczyk i Wąsik. Żaden nawet nawet nie wstał. Reszty nie ma. Europą na stojąco oddaje Wałęsie szacunek
— grzmiał.
Na wpis zareagował europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Potwierdzam. Z bólem przyglądałem się tej kompromitacji polskiej historii. Symbolem jest „Solidarność” i miliony jej członków, a nie kuriozalny i zakłamany Wałęsa
— wskazał.
