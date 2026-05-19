Cyrk! Sędzia rozpacza nad flagą UE. "Okrutnie potraktowana"

Wprowadzanie zmian w KRS nie obyło się bez skandali (jak np. przejęcie konta na portalu X, o czym informował dziennikarz wPolsce24 Szymon Szereda), ale również swego rodzaju „happeningów”. Prawdziwą gwiazdą „silnych razem” stał się nowo wybrany sędzia Bartłomiej Starosta, który ponownie wprowadził flagę UE do sali posiedzeń KRS. „Niestety, ta flaga została potraktowana w sposób okrutny. Znalazła się w schowku, chyba na szczotki” - powiedział później, wyraźnie przejęty, na antenie TVP w likwidacji.
Swoistym „happeningiem” rozpoczęła się praca KRS w nowym składzie. W dniu rezygnacji sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej z funkcji przewodniczącej Rady uzurpatorzy przejęli konto KRS na platformie X.
Happening na profilu KRS
Z tego też oficjalnego konta opublikowano filmik, na którym jeden z nowych sędziów, Bartłomiej Starosta, z powrotem wnosi na salę obrad KRS unijną flagę.
Dzień dobry państwu. Nazywam się Bartłomiej Starosta. Jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Będziemy przywracać standardy unijne, standardy konstytucyjne, będziemy przywracać praworządność. Przywrócimy również flagę unijną na sali KRS, na jej właściwe miejsce
— mówi prawnik na nagraniu - przypomnijmy raz jeszcze - opublikowanym nie na jego prywatnym profilu, lecz oficjalnym koncie KRS.
Nie ma przepisu ustawowego, który nakazywałby obowiązkowe umieszczanie flagi Unii Europejskiej w siedzibie KRS. Równie dobrze kodziarz może tam wstawić flagę piratów, flagę ZSRR, czy dewiantów
— skomentował parlamentarzysta PiS Dariusz Matecki.
W III RP doszło już do tego, że znacznie więcej zaufania mam do sędziów piłkarskich niż do tych ubranych w togi
— napisał z kolei dziennikarz Leszek Kraskowski.
„Dramatyczny” wywiad Starosty w neo-TVP
Jednak na „happeningu” z przywracaniem flagi nowy sędzia KRS nie poprzestał. Wczoraj wieczorem udzielił bowiem „wstrząsającego” wywiadu na antenie TVP w likwidacji. W rozmowie z nieocenioną redaktor Justyną Dobrosz-Oracz, która od ponad dwóch lat nie tylko biega za posłami po korytarzach sejmowych, ale również prowadzi programy w studiu, opowiedział „dramatyczną” historię flagi.
Na początku Dobrosz-Oracz zadała Staroście niesamowicie „odkrywcze” pytanie: czy wniesienie flagi na salę było „takim manifestem”.
Oczywiście, stawiłem się z samego rana w nowej pracy, czyli w Krajowej Radzie Sądownictwa. I miałem takie marzenie, aby przywrócić europejskie standardy, konstytucyjne standardy i praworządność w tym organie i ogólnie wymiarze sprawiedliwości. I pamiętam, w związku z tym, że oglądałem wszystkie obrady tego organu poprzedniego, że rok temu wyniesiono flagę Unii Europejskiej, która była tam przez kilka lat. Miałem takie marzenie, aby ta flaga wróciła na swoje miejsce i dzisiaj udało mi się to zrealizować
— powiedział nowy członek KRS.
Niestety, ta flaga została potraktowana w sposób okrutny, znalazła się w schowku chyba na szczotki. Dzisiaj umieściłem ją na sali posiedzeń KRS-u. Trzeba jeszcze będzie o nią zadbać, ponieważ są na niej pajęczyny. No, nie powinni sędziowie, którzy szanują UE, prawo unijne, w ten sposób postępować z flagą
— dodał.
Wypowiedź chyba nieco ośmieszającą powagę KRS skomentowało na platformie X stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.
Nowowybrany członek KRS sędzia Bartłomiej Starosta, który wczoraj dokonał bohaterskiego wprowadzenia sztandaru 🇪🇺 do sali posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. Po wielogodzinnych rozmowach ze straumatyzowaną flagą UE sędziemu Staroście udało się zdobyć zaufanie flagi UE która zwierzyła mu się z okrutnego traktowania. Fladze zapewniono wszechstronną pomoc psychologiczną i dzięki temu najprawdopodobniej uda się uniknąć serii bolesnych zastrzyków
— napisano.
X/TVP Info/Joanna Jaszczuk
