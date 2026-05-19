Ministerstwo Sprawiedliwości i TVP Info w likwidacji ciągle nie dowierzają, że Zbigniew Ziobro jest w USA. „Pewności mieć nie możemy” - podkreślała w rozmowie z Waldemarem Żurkiem dziennikarka stacji Karolina Opolska. Szef resortu w jednej wypowiedzi wydał sprzeczne dwa sprzeczne oświadczenia. - Z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych - stwierdził Żurek, po czym dodał: „To są informacje tylko medialne i prasowe w żaden sposób nie potwierdzone”. Jeden z komentatorów X podsumował sytuację: „Gang Olsena”
Zbigniew Ziobro w USA
Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował 10 maja, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył wówczas, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.
Od tego czasu wiele się już zdarzyło w tej sprawie. Między innymi okazało się, że w Stanach Zjednoczonych jest też były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski; Lewica zażądała od prezydenta Polski odpowiedzi na pytania w związku z wyjazdem Ziobry za ocean; a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty straszył, że jeśli Amerykanie nie wydadzą Ziobry, to Polska powinna.. przemyśleć swoją politykę względem USA.
Dziś rano agencja Reuters poinformowała, że to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów Zjednoczonych.
Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości oznajmiło, że nie ma potwierdzenia tej informacji.
TVP Info: Pewności mieć nie możemy
Podobnie TVP Info ciągle nie dowierza, że Zbigniew Ziobro jest w USA.
Czy my mamy pewność, że Zbigniew Ziobro faktycznie jest w Stanach Zjednoczonych, czy Polski rząd jeszcze tej ostatecznej odpowiedzi nie uzyskał, więc pewności poza tymi doniesieniami medialnymi i samym oświadczeniem Zbigniewa Ziobry mieć nie możemy”
— zastanawiała się Karolina Opolska z TVP Info w rozmowie z Żurkiem.
Mamy ogromne problemy z naszym sojusznikiem, żeby cokolwiek ustalić. Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej, żeby nam padała informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji.
— skarżył się minister.
Z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest osobą ściganą i wszystkie osoby, które mu pomagały będą ponosić odpowiedzialność karną za takie działania
— zagroził i sam poddał pod wątpliwość swoje informacje.
Natomiast to są informacje tylko medialne i prasowe w żaden sposób nie potwierdzone
— dodał.
Jeden z komentatorów platformy X skomentował to krótkim stwierdzeniem:
Gang Olesena
SC/X/TVP Info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760629-gang-olsena-zurek-i-tvp-nie-wierza-ze-ziobro-jest-w-usa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.