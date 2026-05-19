Gdzie się podziały akcje spółek skarbu państwa, które w swoich oświadczeniach wykazywał rzecznik rządu minister Adam Szłapka? Portal wPolityce.pl porównał oświadczenia Adama Szłapki jako posła i jako ministra. Pytania nasuwają się same. „Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zbadać w jakich okolicznościach poseł-minister nabył te akcje i kiedy je zbył. Czy mógł dysponować jakąś wiedzą” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl były szef CBA i MSWiA Mariusz Kamiński.
Bez wątpienia karierę ministra Adama Szłapki można określić jako błyskotliwą, choć tego samego nie można powiedzieć o jego dokonaniach. Równie ciekawie wyglądają jego oświadczenia majątkowe, za okres, w którym sprawował on funkcje ministerialne. 13 grudnia 2023 r. na polecenie Donalda Tuska objął tekę ministra ds. europejskich, by po ponad półtora roku, w lipcu 2025 r. zostać rzecznikiem rządu w randze ministra w KPRM.
Jako poseł poprzedniej i obecnej kadencji Szłapka ma obowiązek co roku składać oświadczenia majątkowe opisujące jego stan posiadania i własności na koniec kolejnego danego roku. Osobne oświadczenie musi także składać, jako minister rządu. I tu pojawiają się pytania, ponieważ w obu pojawiają się inne zapisy, na temat których minister na razie milczy.
Oświadczenia Szłapki
Z oświadczenia majątkowego ówczesnej posła Nowoczesnej Adama Szłapki za 2023 r. dowiadujemy się, że posiadał on w tym okresie akcje spółek z udziałem skarbu państwa: PKP Cargo - 338 akcji, Jastrzębskiej Spółki Węglowej - 33 akcje oraz Tauron PE - 2370 akcje (dużo). Wszystkie te spółki zanotowały w 2023 r. zyski, a w przypadku Turon PE było to aż 1,7 mld zł zysku netto. Nie ma w nim informacji o akacjach innej spółki, w której skarb państwa ma duże udziały - Grupa Azoty.
Dlaczego to istotne, ponieważ w oświadczeniu majątkowym Szłapki jako ministra ds. europejskich spółka Grupa Azoty już figuruje. Od chwili objęcia teki ministra, Szłapka miał 30 dni na złożenie oświadczenia, jako członek rządu.
Czy to oznacza, że w ciągu kilku tygodni od objęcia urzędu kupił akcje Grupy Azoty? Czy może mamy do czynienia z poważną nieścisłością w jego oświadczeniach? A może jest jakiś inny powód? Na te pytania staraliśmy się znaleźć odpowiedź telefonując do niego i informując, że chcemy by przedstawił wyjaśnienia ws. posiadanych lub nie akcji spółek skarbu państwa. Niestety ciągle czekamy na sygnał z jego strony.
W oświadczeniu Szłapki, jako ministra ds. europejskich mamy spółki z udziałem skarbu państwa: Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa i PKP Cargo. Nie ma akcji Turon PE i znów rodzą się pytania.
To jednak nie koniec wątpliwości dotyczących oświadczeń majątkowych ministra Adama Szłapki.
Akcje były i ich nie ma
Równie ciekawie wyglądają oświadczenia majątkowego rzecznika rządu opublikowane w 2025 r.: poselskie i rządowe. Pierwsze dotyczy roku 2024, kiedy był ciągle posłem Nowoczesnej, a drugie - ministerialne - datowane jest na lipiec 2025 r., co wskazuje, że złożył je z chwilą objęcia nowego urzędu w rządzie Tuska. Został rzecznikiem w randze ministra. Próbowaliśmy jednak znaleźć także jego oświadczenie majątkowe za 2024 r., przez który to roku był ministrem ds. europejskich, ale na próżno. A szkoda bo można by sprawdzić, czy będąc ministrem ds. europejskich posiadał ciągle akcje spółek skarbu państwa. Jest to o tyle ważne, że w kolejnym ministerialnym oświadczeniu wszystkie posaiadane przez Szłapkę akcje spółek skarbu panstwa znikneły.
W oświadczeniu majątkowym Szłapki, jako posła - za 2024 r. - znajdują się wymienionego spółki skarbu państwa. Są to: Grupa Azoty - 205 akcji, Jastrzębska Spółka Węglowa - 80 oraz PKP Cargo 564 akcje (więcej o 226). Nie ma już za to 2370 akcji Tauron PE, które były wymienione przed rokiem, ale w oświadczeniu poselskim. Kiedy je zatem sprzedał, a to była przecież nie mała pula i nie byle jaka firma.
I teraz najciekawsze oświadczenie ministra rzecznika rządu Adama Szłapki, czyli z lipca 2025 r. Właśnie to, które złożył w związku ze zmianą stanowiska w rządzie. W tym dokumencie widnieje, że Szłapka nie posiada już ani jednej akcji. Czy zatem w ciągu pół roku zdecydował się sprzedać wszystko, bo w oświadczeniu poselskim, o którym wyżej w 2024 roku te akcje jeszcze posiadał. Pytanie właściwie powinno brzmieć, kiedy sprzedał wszystkie posiadane akacje i co ważniejsze komu? Czy jest to ktoś z najbliższych ministra Szłapki?
Bardzo ciekawe jest, jak będzie wyglądało oświadczenie majątkowe posła Szłapki za 2025 r., które opublikuje zapewne w kwietniu 2026 r.
Trudno sobie wyobrazić takie „standardy”
Pomijając całkowicie kwestie znikających z rąk Adama Szłapki akcji spółek skarbu państwa, rodzą się poważne wątpliwości dotyczące „czystości” ich posiadania. Choć prawo nie zabrania tego ministrom, to jednak łatwo sobie wyobrazić, że bardzo łatwo jest narazić się na zarzut wykorzystywania informacji niedostępnych innym udziałowcom nt. ich kondycji. Kierownictwo MAP (Ministerstwo Aktywów Państwowych), które ma pieczę nad rozwojem spółek z udziałami państwa przedstawia w czasie posiedzeń rządów przedstawia przecież stosowne informacje.
Poza tym od 2016 roku KNF bardzo restrykcyjnie pilnuje postanowień rozporządzenia unijnego MAR (Market Abuse Regulation), które wprowadzono po licznych nadużyciach w czasie kryzysu 2008 r. Dotyczą one m.in. nieuprawnionego wykorzystywania informacji przy obrocie akcjami.
Jeżeli będąc ministrem Adam Szłapka posiadałby informacje poufne dotyczące spółek, których akcje miał swoim w portfelu wóczas narażałby się na wielomilionowe kary.
Przepisy MAR-owskie jasno wskazują na to, że dzielenie się informacjami niejawnymi cenotwórczymi generują karę nawet do 5 milionów złotych. W związku z powyższym, będąc wcześniej wiceministrem aktywów państwowych unikałem posiadania akcji spółek skarbu państwa. Chodziło o to, żeby nie było wobec mnie zarzutów tego typu, że jestem wiceministremi i mam o spółce szczegółową wiedzę, że za chwilę będa podejmowane jakieś decyzje inwestycyjne, które wpłyną na cenę akcji, po czym nastapi wzrost wartości tychakcji
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl b. wiceminister aktywów Ąndrzej Śliwka.
Moim zdaniem w przypadku ministra Szłapki mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, bo przecież chodziło np. o akcje PKP Cargo. W tej spsóce prowdzona była restrukturyzacja i po spadakach notowań mogły być wzrosty, inwestorzy bardzo tego pilnują. Pojawić się jakieś nowe kontrakty rządowe dla spółki, które będą miały wpływa na wartość tych udziałów i Szłapka to wiedział. Moim zdaniem sprawę powinny zbadać zarówno KNF jak i CBA. Sprawdzić, czy te przepisy MAR nie zostały złamane. KNF absolutnie powinien to zbadać, bo Szłapka tu się poważnie naraża
— dodał poseł Śliwka.
Absolutnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tu sprawa jest wręcz zerojedynkowa
— podsumowuje swoje stanowisko Ślwika.
O pinię poprosiliśmy także znane ekonomistę prof. Zbigniewa Krysiaka.
Sugerowałbym, żeby dla czystości sprawy i nie budowania jakiegoś podejrzenia w tej sprawie, żeby w takiej sytuacji te akcje po prostu sprzedać od razu. Nie mniej, jeśli ktoś chce mieć dostęp do tych informacji i je przekazywać do znajomych, członków rodziny i tak dalej, to tutaj też tego by się w tej sytuacji nie uniknęło. Warto radzić taką neutralność w tych sprawach i to moim zdaniem jest najlepszą wskazówką
— powiedział portalowi wPolityce.pl prof. Krysiak.
Koniecznie trzeba to wyjaśnić
W ocenie europosła PiS Macieja Wąsika jest zbyt wiele wątpoliwości, aby można było przejść nad tą sprawą do porządku dziennego.
To trzeba wyjaśnić. Rzecznik rządu to bardzo poważna funkcja. To minister, to osoba, która ma dostęp do ekskluzywnej wiedzy. Wwydaje mi się, że posiadanie w swoim portfelu czy handlowanie spółkami skarbu państwa jest co najmniej nieetyczne. Dostęp do wiedzy rzecznika rządu, ministra rządu jest dużo większy niż przeciętnego inwestora, który bazuje na komunikatach spółek. Więc jest pytanie, czy Adam Szłapka wykorzystywał tę wiedzę do tego, żeby zarobić na akcjach spółek skarbu państwa
— w mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl były wiceminister sporaw wewnętrznych Maciej Wąsik.
Druga rzecz to to, że oświadczenia majątkowe posła i ministra muszą być kompatybilne i dokładnie takie same. Jeśli jest inaczej to powinny sprawdzić to odpowiednie służby
— zwraca uwagę europoseł PiS Wąsik.
Na pewno warto o to pytać i myślę, że to nie jest sprawa błaha
— dodaje.
Także w ocenie byłego szefa CBA i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego sprawę bezwzględnie trzeba wyjaśnić.
To jest to jest sprawa fundamentalna, bo tak jako osoba zobowiązana do składania oświadczenia majątkowego, ma obowiązek podawać rzetelne informacje i ja rozumiem, że w wypadku nieruchomości to są dane podawane szacunkowo, ale w wypadku akcji można precyzyjnie stwierdzić jaka była ich wartość
— podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Centralne Biuro Antykorupcyjne, powinno zbadać w jakich okolicznościach poseł-minister nabył te akcje i kiedy je zbył. Czy mógł dysponować jakąś wiedzą, którą dysponują ministrowie, wiedzą niejawną na przykład z posiedzeń rządu. Czy tutaj nie zachodzi obawa jakiegoś mataczenia, bo gdyby do tego doszło to naraża się na odpowiedzialność karną. Sprawa wymaga bardzo dokładnego zbadania i mama nadzieję, że CBA podejmie tu inicjatywę, choć może być niestety politycznie blokowana
— podsumowuje nasz rozmówca.
Często podkreśla się, że politycy zajmujący kluczowe stanowiska w rządzie i mający dostęp do informacji nt. akcji spółek skarbu państwa, nie powinni posiadać udziałów w tych firmach. Wycena tych akcji może zależeć przecież od decyzji rządu. Jest to jednak kwestia standardów etycznych i potencjalnego konfliktu interesów. Czy mogło w tym wypadku mogło dojść do wykorzystania informacji nt. spółek skarbu państwa? Czy minister Adam Szłapka kontaktował się w jakikolwiek sposób z władzami spółek, których akcje posiada? Czy w sposób szczególny zasięgał informacji od szefa MAP na temat sytuacji spółek, których akcje posiada? Te pytania staramy się zadać rzecznikowi rządu ministrowi Adamowi Szłapce. Niestety jego telefon oraz telefon asystenta na razie milczą.
