Dzika czystka Magyara. Zmiana w Polsce tuż przed wizytą

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w mediach społecznościowych odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 roku był Istvan Ijgyarto. „Nowa era wymaga nowego podejścia” - obwieściła. Zmiana na placówce w Warszawie następuje tuż przed wizytą nowego premiera Węgier Petera Magyara.
Nagła zmiana tuż przed przyjazdem Petera Magyara do Polski odczytywana jest jako wyjątkowa złośliwość wobec Istvana Ijgyarto. To jeden z najbardziej doświadczonych węgierskich dyplomatów, specjalizujący się w relacjach z krajami Europy Środkowej. Magyar (a przede wszystkim zapewne Donald Tusk) nie chcą mu wybaczyć m.in. profesjonalnej postawy w związku z uzyskaniem na Węgrzech azylu politycznego przez Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego.
Relacje polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach
— napisała Orban.
Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie
— ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.
Magyar z wizytą w Polsce
Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.
Po opuszczeniu Polski węgierski premier pojedzie do Wiednia.
