Dzika czystka Magyara. Zmiana w Polsce tuż przed wizytą

Peter Magyar / autor: PAP/EPA/Zoltan Balogh
Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w mediach społecznościowych odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 roku był Istvan Ijgyarto. „Nowa era wymaga nowego podejścia” - obwieściła. Zmiana na placówce w Warszawie następuje tuż przed wizytą nowego premiera Węgier Petera Magyara.

Nagła zmiana tuż przed przyjazdem Petera Magyara do Polski odczytywana jest jako wyjątkowa złośliwość wobec Istvana Ijgyarto. To jeden z najbardziej doświadczonych węgierskich dyplomatów, specjalizujący się w relacjach z krajami Europy Środkowej. Magyar (a przede wszystkim zapewne Donald Tusk) nie chcą mu wybaczyć m.in. profesjonalnej postawy w związku z uzyskaniem na Węgrzech azylu politycznego przez Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego.

Relacje polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach

— napisała Orban.

Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie

— ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

Magyar z wizytą w Polsce

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.

Po opuszczeniu Polski węgierski premier pojedzie do Wiednia.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

