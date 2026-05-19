Donald Tusk od lat osłabia relacje Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego zobowiązał swoich ministrów do podpisania unijnego programu SAFE, którego efektem będzie wsparcie przemysłu zbrojeniowego Niemiec. Tymczasem rząd tego kraju promuje swoje firmy w USA i - jak chwalą się niemieccy dyplomaci - „podejmuje aktywne działania na rzecz wzmocnienia niemieckiej i europejskiej bazy przemysłu obronnego”.
8 maja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański w obecności premiera Donalda Tuska podpisali z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE, która zatwierdzona została jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. W ramach SAFE Polsce przysługuje 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Nie jest żadną tajemnicą, że znaczna część tych pieniędzy - bezpośrednio i pośrednio - trafi do niemieckich firm zbrojeniowych.
Gdy działania Donalda Tuska nieuchronnie prowadzą do ochłodzenia relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcy już wykorzystują swoją szansę do zacieśniania relacji z Amerykanami i podejmują z nimi współpracę biznesową w obszarze zbrojeń. Poinformował o tym Jean P. Froehly z Ambasady Niemiec w Waszyngtonie.
Nasz cel jest jasny: rozbudowa potencjału przemysłowego, pogłębienie współpracy z sojusznikami, wzmocnienie interoperacyjności oraz wspólne utrzymanie przewagi technologicznej NATO
— wskazał Jean P. Froehly i zwrócił uwagę na fakt, że „możliwości transatlantyckiej współpracy w zakresie przemysłu obronnego są ogromne”.
Niemiecki ekosystem przemysłu obronnego
Jak wyjaśnił dyplomata, podczas niemiecko-amerykańskiego forum obronnego, zorganizowanego w Waszyngtonie, gościły delegacje dziewięciu niemieckich firm, które zaprezentowały innowacyjne produkty i rozwiązania zarówno dla niemieckiego, jak i amerykańskiego sektora obronnego.
Ich trwałe atuty to doskonałość inżynieryjna, wiedza naukowa, innowacyjność i wiodąca pozycja technologiczna. Oprócz firm o ugruntowanej pozycji, niemiecki ekosystem przemysłu obronnego jest napędzany w szczególności przez wysoce wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa, oferujące najnowocześniejsze rozwiązania dla wyzwań współczesnej produkcji, logistyki, wywiadu i działań wojennych
— przekazał Jean P. Froehly.
Polska największym beneficjentem SAFE
Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest „największym beneficjentem programu”, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Środki przysługujące Polsce mają zostać wydane przede wszystkim na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego - zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.
wPolityce.pl
