Policja w telewizji wPolsce24! Czarnek: Chamski atak Tuska

Przemysław Czarnek na briefingu prasowym w Siedlcach / autor: wPolsce24

Mamy do czynienia z chamskim atakiem rządu Tuska na wolne media w Polsce. Bo tylko one, tylko wolne media, przeszkadzają mu, żeby dalej dzierżyć władzę i dalej psuć państwo polskie. My na to nie pozwolimy” - powiedział Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, podczas briefingu prasowego w Siedlcach. W ten sposób odniósł się do interwencji policji w redakcji Telewizji wPolsce24, w odpowiedzi na fałszywe zgłoszenie. Polityk zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 48 godzin takie sytuacje miały miejsce w kilkunastu miejscach w Polsce, związanych z konserwatywnymi mediami i ich dziennikarzami.

W ostatnich dniach redakcje niezależnych mediów, ale również mieszkania dziennikarzy, były nękane interwencjami policji podejmowanymi na podstawie fałszywych zgłoszeń.

Jak zauważył Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, stało się to w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.

Policja w redakcjach i mieszkaniach dziennikarzy

Wiceprezes PiS podczas briefingu prasowego przypomniał, że najpierw policja zareagowała na fałszywy alarm dotyczący TV Republika, natomiast dwie doby później miała miejsce interwencja w redakcji Telewizji wPolsce24.

Te prowokacje były w kilkunastu miejscach, rozłożone w czasie. Każdy, nawet laik, zorientował się, że to była prowokacja. Tymczasem do mieszkań dziennikarzy wchodzili policjanci, szukali tam, tak jakby to było coś rzeczywiście prawdziwego, jakby to zawiadomienie miało jakiekolwiek podstawy

— podkreślił Czarnek.

W sytuacjach, w których mamy do czynienia z fałszywymi zawiadomieniami, i one się ciągną przez kilkadziesiąt godzin, jest zupełnie jasne, że interwencja policji powinna wyglądać inaczej

— dodał.

Panie Tusku, panie Kosiniaku-Kamyszu. My również zadbamy o wasze bezpieczeństwo”

Kandydat PiS na premiera podkreślił, że interwencja „musi być” i nikt nie ma pretensji do policji o to, że wykonuje swoje obowiązki.

Natomiast sposób przeprowadzenia tej interwencji, w odniesieniu do prowokacji, które widziała już cała Polska, jest jednoznaczny. Mamy do czynienia z chamskim atakiem rządu Tuska na wolne media w Polsce

— wskazał poseł Przemysław Czarnek.

Bo tylko one, tylko wolne media, przeszkadzają mu, żeby dalej dzierżyć władzę i dalej psuć państwo polskie. My na to nie pozwolimy

— dodał polityk.

Czarnek ocenił, że rząd Tuska, organizując tego rodzaju prowokacje, próbuje odwrócić uwagę mediów od owoców błędnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych i ostatnich - kolejnych już - decyzji wskazujących na uległość wobec Niemiec i Brukseli.

Teraz, ponieważ jest taka, a nie inna decyzja armii Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu brygady pancernej, 4 tys. żołnierzy w ramach tej rotacji, to żeby przykryć wszystko to, robi się prowokacje, żeby zająć media równiez tymi rzeczami, żeby znów wprowadzić chaos w społeczeństwie, żeby zastraszyć. Otóż, panie Tusku, panie Kosiniaku-Kamyszu, my też zadbamy o wasze bezpieczeństwo

— podsumował.

wPolsce24/Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

