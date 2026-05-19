Policja w telewizji wPolsce24! Czarnek: Chamski atak Tuska

„Mamy do czynienia z chamskim atakiem rządu Tuska na wolne media w Polsce. Bo tylko one, tylko wolne media, przeszkadzają mu, żeby dalej dzierżyć władzę i dalej psuć państwo polskie. My na to nie pozwolimy” - powiedział Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, podczas briefingu prasowego w Siedlcach. W ten sposób odniósł się do interwencji policji w redakcji Telewizji wPolsce24, w odpowiedzi na fałszywe zgłoszenie. Polityk zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 48 godzin takie sytuacje miały miejsce w kilkunastu miejscach w Polsce, związanych z konserwatywnymi mediami i ich dziennikarzami.
W ostatnich dniach redakcje niezależnych mediów, ale również mieszkania dziennikarzy, były nękane interwencjami policji podejmowanymi na podstawie fałszywych zgłoszeń.
Jak zauważył Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, stało się to w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.
Wiceprezes PiS podczas briefingu prasowego przypomniał, że najpierw policja zareagowała na fałszywy alarm dotyczący TV Republika, natomiast dwie doby później miała miejsce interwencja w redakcji Telewizji wPolsce24.
Te prowokacje były w kilkunastu miejscach, rozłożone w czasie. Każdy, nawet laik, zorientował się, że to była prowokacja. Tymczasem do mieszkań dziennikarzy wchodzili policjanci, szukali tam, tak jakby to było coś rzeczywiście prawdziwego, jakby to zawiadomienie miało jakiekolwiek podstawy
— podkreślił Czarnek.
W sytuacjach, w których mamy do czynienia z fałszywymi zawiadomieniami, i one się ciągną przez kilkadziesiąt godzin, jest zupełnie jasne, że interwencja policji powinna wyglądać inaczej
— dodał.
„Panie Tusku, panie Kosiniaku-Kamyszu. My również zadbamy o wasze bezpieczeństwo”
Kandydat PiS na premiera podkreślił, że interwencja „musi być” i nikt nie ma pretensji do policji o to, że wykonuje swoje obowiązki.
Natomiast sposób przeprowadzenia tej interwencji, w odniesieniu do prowokacji, które widziała już cała Polska, jest jednoznaczny. Mamy do czynienia z chamskim atakiem rządu Tuska na wolne media w Polsce
— wskazał poseł Przemysław Czarnek.
Bo tylko one, tylko wolne media, przeszkadzają mu, żeby dalej dzierżyć władzę i dalej psuć państwo polskie. My na to nie pozwolimy
— dodał polityk.
Czarnek ocenił, że rząd Tuska, organizując tego rodzaju prowokacje, próbuje odwrócić uwagę mediów od owoców błędnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych i ostatnich - kolejnych już - decyzji wskazujących na uległość wobec Niemiec i Brukseli.
Teraz, ponieważ jest taka, a nie inna decyzja armii Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu brygady pancernej, 4 tys. żołnierzy w ramach tej rotacji, to żeby przykryć wszystko to, robi się prowokacje, żeby zająć media równiez tymi rzeczami, żeby znów wprowadzić chaos w społeczeństwie, żeby zastraszyć. Otóż, panie Tusku, panie Kosiniaku-Kamyszu, my też zadbamy o wasze bezpieczeństwo
— podsumował.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760617-policja-w-telewizji-wpolsce24-czarnek-chamski-atak-tuska
