Uzurpatorzy przejęli konto KRS! "Zastraszyli pracownika pod nieobecność szefa Biura"

Zdj. ilustracyjne - tablica na budynku KRS / autor: Fratria
Konto KRS RP zostało przejęte przez uzurpatorów. Z moich informacji wynika, że pod nieobecność sekretarza rady doszło do wymuszenia dostępów do social mediów KRS-u” - poinformował na portalu X dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda. Z przejętego konta KRS zaprasza natomiast na konferencje. Tyle że niektórzy członkowie Rady, niezależni od obecnych władz, dowiadują się o wydarzeniu… z wpisu na X. O takiej sytuacji poinformował na przykład sędzia Łukasz Piebiak.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka złożyła wczoraj na ręce I prezes SN Małgorzaty Manowskiej rezygnację ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek 15 maja do KRS wybrano - mimo zabezpieczenia TK - 15 nowych sędziów (w tym dwóch wskazanych przez konserwatywną opozycję).

KRS na platformie X przekazała wczoraj, że 20 maja odbędzie się briefing prasowy. Kto jednak zamieścił wpis na profilu Rady?

UWAGA! Konto KRS zostało przejęte przez uzurpatorów. Z moich informacji wynika, że pod nieobecność sekretarza rady doszło do wymuszenia dostępów do social mediów KRS-u

— napisał na X dziennikarz wPolsce24 Szymon Szereda.

Piebiak: Wybryki takie jak ten - powstrzymamy

Zapraszamy media na briefing prasowy w środę 20 maja o godzinie 12:00 w siedzibie KRS. Udział wezmą nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrani Uchwałą Sejmu z 15 maja 2026 roku oraz Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wejście za okazaniem legitymacji prasowej

— napisano wczoraj w południe na profilu KRS.

Jak się jednak okazało, nawet członkowie KRS - a przynajmniej niektórzy z nich - dowiedzieli się o spotkaniu dopiero z wpisu na portalu X.

O wydarzeniu dowiedziałem się z x. Oczywiście ani ja, ani niezależni członkowie KRS nie weźmiemy w nim udziału bo to wstyd. Będziemy sami informować o tym co się dzieje. Dzisiaj byłem na miejscu i zapewniam, że dopóki dopóty się da, wybryki takie jak dzisiaj, powstrzymamy

— napisał Łukasz Piebiak, jeden z sędziów niezależnych od obecnego rządu.

Na pytanie internauty, jak to się stało, że w tak szybkim tempie doszło do przejęcia stron internetowych i kont w mediach społecznościowych, Piebiak odpowiedział:

Zastraszyli pracownika pod nieobecność Szefa Biura KRS. Proste i skuteczne. Ludzie chcą mieć pracę.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

